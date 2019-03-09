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濕涼天氣忍多久？吳德榮：下周一轉乾冷

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濕涼天氣忍多久？吳德榮：下周一轉乾冷

2019-03-09 06:58聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局說，鋒面影響，今天基隆北海岸及台中山區有局部大雨發生的機率。本報資料照...
中央氣象局說，鋒面影響，今天基隆北海岸及台中山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
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今天清晨氣溫明顯回升，但中部以北有降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，一波接一波厚實雲系通過台灣上空。

吳德榮說，今天北台灣仍感偏涼微冷、其他地區亦偏涼。明日鋒面及冷空氣再南下，北台灣氣溫降、再轉濕冷、影響至下周一清晨。

他表示，最新(8日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天持續濕冷多雨的型態，一波波的降雨，時大時小，有時亦有雷雨胞在其中發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)。降雨範圍也時有變化，大部分影響中部以北，有時會擴展至全台，出門宜攜雨具。

吳德榮說，下周一白天起西半部轉乾、氣溫漸升，山區及花東仍有局部短暫雨；下周二各地晴時多雲，清晨因強「輻射冷卻」作用，氣溫降得很低，白天明顯回暖，日夜溫差很大。

他指出，儘管下周一一二早晚的預報低溫，是符合「大陸冷氣團」的定義（台北市≦14度）空曠地區將降得更低；但是時間短暫，且白天有陽光，不至於有冷的感覺，尤其下周一白天是溫暖舒適的。

有陽光的天氣維持到下周三，吳德榮說下周四鋒面影響，各地雲量多，有局部短暫降雨。下周五東北季風，北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地區天氣好轉。

吳德榮預報
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