合歡山 喜見「雪花冰」

圖／「合歡山玩雪團」黃哲提供 分享 facebook

強烈大陸冷氣團與華南雲雨區影響，玉山前天凌晨降雪，合歡山昨天上午也短暫飄下雪霰，不過一落地即消融，但雪迷仍驚喜看見「雪花冰」。

今天冷氣團減弱，各地會稍微回升一至二度，但周日鋒面通過，緊接著大陸冷氣團南下，又會再降溫，會漸漸從濕冷轉向乾冷。氣象局表示，合歡山下雪機率下降，玉山至周一清晨仍有機會。