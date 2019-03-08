桃機漏水、停電狀況多 學者：應系統性檢討

2019-03-08 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



桃園機場第一與第二航廈部分區域上午9時多先後停電，一航廈免稅店一片漆黑。 記者陳蘭馨／攝影 分享 facebook 桃園機場近年漏水、停電問題頻傳，今早更二度停電，有失國門顏面，有學者認為桃機航廈運作多年，機電系統應逐年翻修汰換，從系統檢討才能有效治本；也有學者建議桃機加強風險控管跟危機應變能力，才能及時處理意外狀況。

開南大學空運管理系副教授盧衍良表示，桃機昨天跳電原因仍有待釐清，先不做個案評論，但近三年桃機發生多次跳電影響作業，確實應該檢討。

盧衍良說，桃機第二航廈使用至今二十年，第一航廈運作則有四十年，機電系統經年累月使用下，陸續需要逐年翻修或汰換，但設備維護有時需要招標採購，可能因缺料或招標不順等因素，維護作業時程就會受到影響，再加上近兩年國內供電不穩，對於大型場域如桃機等單位，經常性供電不穩，也可能導致機電系統提早產生劣化，增加維護單位負擔。

盧衍良表示，就長期而言，應從系統面檢討著手，避免頭痛醫頭、腳痛醫腳，這樣才能夠逐一將累積性問題有效改善。

高雄餐旅大學航空運管系副教授王穎駿說， 航站營運本就有諸多風險，桃機平常應做好風險控管，並加強

危機應變能力；另位不具名的長榮大學教授則表示，飛機都有雙套電力系統輔助，若航廈也設置備援電力，應不至於發生昨天的摸黑情況，近期桃機周邊的新變電站將引導電力進來，相信日後供電會更穩定。