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馬英九談年改：這政府敢對軍公教下手 但不敢對勞工下手

蔡政府旅遊補助 神力女超人批：砸錢美化觀光赤字

2019-03-08 21:42聯合報 記者江良誠╱即時報導

立委許淑華批評交通部接連推出旅遊補助，只是砸錢衝人數，美化觀光赤字。圖／許淑華提...
立委許淑華批評交通部接連推出旅遊補助，只是砸錢衝人數，美化觀光赤字。圖／許淑華提供
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交通部暖冬和擴大暖冬旅遊補助方案，核銷慢引發觀光業者反彈，觀光局春季旅遊補助方案，相關核銷將由縣市政府處理，南投是觀光大縣旅客人數多，核銷問題讓基層公務員擔心業務量大增，立委許淑華今天批評，交通部應該想好配套措施，不能將燙手山芋丟給縣市政府，讓地方背黑鍋。

許淑華也質疑，蔡總統在臉書上自誇執政以來觀光成就，但事實上旅客數增加卻不能掩蓋觀光外匯大幅萎縮的事實。2015年到2017年，觀光外匯減幅達15%，約消失近600億元台幣的觀光收入。旅客停留夜數從6.65夜減少到6.39夜，消費水準從208美元降低到179美元。

再從2018年國人出國數1664萬人與來台旅遊數1106萬人次來看，兩者相差近500萬人，形成嚴重的觀光赤字，若政府持續以旅遊人數增長，來宣稱我國觀光成正向發展有失公正，面對我國觀光產業發展趨緩，交通部應盡快提出解套方案。

她說，兩項暖冬旅遊專案有125萬件請款，總計新台幣17.6億元，截至2月底只核銷1億1500萬元，交通部已經投入超過200名人力協助處理核銷，然而進度依然十分緩慢，由於暖冬補助係由業者預先代墊，部分業者至今依然沒有領到款項，原本振興觀光的美意，如今卻變成業者的寒冬。

而接下來的春季旅遊補助，相關核銷將由各地方政府辦理，以南投縣為例，觀光處人數約25人左右，是否有足夠的量能處理將上萬件的申請還需要詳細評估，交通部不應該提出方案錢撒下去後甚麼都不管，自己的燙手山芋丟給地方政府。

暖冬旅遊補助動用的經費為觀光發展基金，依照「交通作業基金收支保管及運用辦法」中第10條之規定，可用於國際及國內觀光配套設計、宣導、推廣、行銷、研究發展等支出，然而依照往年的預決算書來看，「觀光特色活動扶植計畫」、「旅宿業品質化計畫」、「觀光關鍵人才培育計畫」、「無障礙及銀髮族旅遊計畫」執行率都偏低，這些都是有助於我國觀光的長期性發展的計畫內容。唯有完善台灣軟硬體實力，才能吸引國內外旅客在台觀光，希望交通部長林佳龍有創新的概念提出改善觀光方案，而非延續補助政策。

暖冬補助許淑華外匯
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