海外移植器官未完整登錄 26人恐遭重罰15萬

2019-03-08 20:35 中央社 台北8日電



衛福部未掌握境外器官移植情形，今遭監察院糾正。衛福部表示，經去年底清查，共有259人赴海外移植器官，其中26人登錄不全，將不再以健保給付抗排斥藥，最重將依法開罰15萬元。

根據法令規定，在境內或境外接受器官移植後，須通報移植醫院、醫師姓名等，但有監委調查發現，78%通報內容有欠完整，衛生福利部卻任由此情況持續發生，無法確保器官來源、受贈者安全，監察院今天糾正衛福部。

衛福部醫事司石崇良今天受訪時表示，去年底透過健保署資料勾稽發現，民國104年7月1日至107年6月30日，赴國外進行器官移植且回台後領取健保抗排斥藥物的民眾共有259人，這些人必須依法完整登錄國家、醫院名稱、醫師名稱、器官種類、日期等資料，才可使用健保給付的抗排斥藥物。

石崇良指出，截至目前為止，共有232人完成登錄，其餘26人因有部分資料想不起來而未完整登錄，另有1人失聯。

石崇良強調，對於沒有國內移植記錄、也沒有完整境外移植登錄資訊的移植患者，未來將不再由健保給付抗排斥藥物，未完成登錄的名單已移交地方衛生局，若6個月內未完成登錄，將依法開罰新台幣3萬至15萬元。

然而，所有的登錄資料只需由患者自行描述，不用出具任何證明文件佐證，其正確性也引發質疑。石崇良說，由於資料均由患者「誠實申報」，並由醫院醫師協助登錄，若有人舉報資料不實且經查證屬實，同樣會依不完整登錄，不再以健保給付抗排斥藥物並開罰。

石崇良強調，新規定將於4月上路，未來醫師必須完整登錄患者移植資料，才可以健保給付抗排斥藥物，健保署將按季清查，一旦發現登錄不完整仍開藥給患者，健保署將進行核刪。