親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

海外移植器官未完整登錄 26人恐遭重罰15萬

2019-03-08 20:35中央社 台北8日電

衛福部未掌握境外器官移植情形，今遭監察院糾正。衛福部表示，經去年底清查，共有259人赴海外移植器官，其中26人登錄不全，將不再以健保給付抗排斥藥，最重將依法開罰15萬元。

根據法令規定，在境內或境外接受器官移植後，須通報移植醫院、醫師姓名等，但有監委調查發現，78%通報內容有欠完整，衛生福利部卻任由此情況持續發生，無法確保器官來源、受贈者安全，監察院今天糾正衛福部。

衛福部醫事司石崇良今天受訪時表示，去年底透過健保署資料勾稽發現，民國104年7月1日至107年6月30日，赴國外進行器官移植且回台後領取健保抗排斥藥物的民眾共有259人，這些人必須依法完整登錄國家、醫院名稱、醫師名稱、器官種類、日期等資料，才可使用健保給付的抗排斥藥物。

石崇良指出，截至目前為止，共有232人完成登錄，其餘26人因有部分資料想不起來而未完整登錄，另有1人失聯。

石崇良強調，對於沒有國內移植記錄、也沒有完整境外移植登錄資訊的移植患者，未來將不再由健保給付抗排斥藥物，未完成登錄的名單已移交地方衛生局，若6個月內未完成登錄，將依法開罰新台幣3萬至15萬元。

然而，所有的登錄資料只需由患者自行描述，不用出具任何證明文件佐證，其正確性也引發質疑。石崇良說，由於資料均由患者「誠實申報」，並由醫院醫師協助登錄，若有人舉報資料不實且經查證屬實，同樣會依不完整登錄，不再以健保給付抗排斥藥物並開罰。

石崇良強調，新規定將於4月上路，未來醫師必須完整登錄患者移植資料，才可以健保給付抗排斥藥物，健保署將按季清查，一旦發現登錄不完整仍開藥給患者，健保署將進行核刪。

健保器官患者
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

停車收費標準「有陷阱」 民眾出遊小心當冤大頭

2019-03-08 19:03

總統喊合理化婦產科給付 健保署：全力配合

2019-03-08 18:47

小心荷包！內壢車站科技執法上路 賓士違停挨罰1200元

2019-03-08 16:37

影／新版阿里郎！北韓《輝煌的祖國》 也有無人機排字

2019-03-08 18:53

天氣冷吱吱 中醫師：想保暖這3部位最關鍵

2019-03-08 18:07

桃機大規模停電 林佳龍：將全面體檢

2019-03-08 18:05

9成女性泌尿問題未就醫 30歲女強人是高危險群

2019-03-08 18:00

黑米、黑糯米是一樣的東西嗎？紫米又是什麼？

2019-03-08 17:00

高市新增境外移入德國麻疹個案 至菲律賓自助旅遊感染

2019-03-08 16:36

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

2019-03-08 15:55

影／求「性」福上網自練結果嚴重漏尿頻尿 正確版來了

2019-03-08 15:51

蘇花改明年春節通車 竟然有座隧道是機慢車可以走的

2019-03-08 15:44

小心基礎代謝率下降！要減肥 吃飯反而不可少

2019-03-08 15:34

大型柴油車汰舊換新 新增第三期換新可不報廢領補助

2019-03-08 15:12

龐畢度中心教案 小小建築師工作坊 讓孩子玩中學

2019-03-08 15:04

法龐畢度中心攜手 udnFunLife 三年兒童藝術教育計畫展開中

2019-03-08 15:01

防癌高峰論壇 3月16、17日專家解惑

2019-03-08 14:46

跨行轉帳手續費 4月1日起調降

2019-03-08 14:45

KAWS公開斥責 台中知名景點審計新村出現Companion盜版雕塑

2019-03-08 14:44

婦團性平調查：逾半女性被不平等對待

2019-03-08 14:36

衛福部調查：性別刻板印象仍在

2019-03-08 14:35

桃機又停電 林佳龍下令徹查原因

2019-03-08 14:34

未成年儲值退費機制 消基會點名天堂M違規

2019-03-08 14:33

遊艇停泊申請簡化 整合平台4月1日上線

2019-03-08 14:20

三八婦女節 警廣點歌感謝女駕駛

2019-03-08 14:17

桃機無預警停電 旅客困電梯、空橋停擺

2019-03-08 14:16

北市聯醫再爆A流群聚感染 5確診者無重症個案

2019-03-08 14:15

台中花博入園破500萬人 門票只賣253萬張

2019-03-08 14:15

桃機頻跳電？ 變電站使用年限已到 新變電站發包中

2019-03-08 13:30

老人長期貧血 小心可能是「前白血病」

2019-03-08 13:28

影／蛋量供應不足？ 陳吉仲：3月底產量可能供過於求

2019-03-08 12:59

手麻無力不在意 男子竟引發腦中風死亡

2019-03-08 12:46

注意！男搭機染麻疹 3月2日晚曾逛竹東夜市

2019-03-08 12:41

天溪天燈鹽水蜂炮 義媒全版介紹台灣旅遊

2019-03-08 12:41

膀胱太敏感每5分鐘就想尿 輕熟女不敢婚

2019-03-08 12:37

只有這天「一芳水果茶」買一送一！整個3月接力優惠

2019-03-08 12:37

一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂

2019-03-08 12:31

遊艇申辦系統簡化整合 4月1日新平台上線

2019-03-08 12:27

頻尿困擾女子3年 間質性膀胱炎作祟

2019-03-08 12:24
看更多

熱門文章

一生奉獻台灣畢耀遠神父離世 病榻喊「哇係台灣郎」

2019-03-08 09:16

鐵飯碗來了！中鋼徵才開跑 底薪最高38.4K

2019-03-08 10:07

「買一送一」又來了！這3家連鎖咖啡下午茶最超值

2019-03-08 10:55

小心荷包！內壢車站科技執法上路 賓士違停挨罰1200元

2019-03-08 16:37

小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03

一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂

2019-03-08 12:31

合歡山飄雪了！ 雪迷開心直播高呼「是雪花冰」

2019-03-08 10:12

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

2019-03-08 15:55

台中花博入園破500萬人 門票只賣253萬張

2019-03-08 14:15

昨罕見下「泥雨」 彭啟明：汙染物與雲雨交互作用

2019-03-08 08:05

「3.8」麻糬拜土地公求財「黏錢」！三家傳統名店橫掃IG

2019-03-08 02:14

影／桃機上午兩度停電 旅客一度受困一航電梯

2019-03-08 10:28

中研院研究證實：高糖是胰腺癌發生原因

2019-03-08 11:14

跨行轉帳手續費 4月1日起調降

2019-03-08 14:45

全台繼續濕冷…北部空曠地區下探10度 高山恐下雪

2019-03-08 05:45

蘇花改明年春節通車 竟然有座隧道是機慢車可以走的

2019-03-08 15:44

2019年全球旅客最愛旅宿 台灣有29間上榜

2019-03-08 11:30

注意！男搭機染麻疹 3月2日晚曾逛竹東夜市

2019-03-08 12:41

朋友年花24萬「喝茶」好傻？ 網友反推：交女朋友會花更多

2019-03-08 16:38

北基宜漁業資源保護區調查 學者點名蘇澳可以撤了

2019-03-07 23:35

桃機第一、第二航廈無預警跳電 國門一片漆黑

2019-03-08 10:30

影／大雨下不停 中橫公路太魯閣口晚間零星落石

2019-03-07 22:03

氣象局：明稍回溫 後天漸轉乾冷

2019-03-08 10:32

影／因為有這一群人 大法螺住在潮境很安全

2019-03-07 22:36

桃園機場又跳電 林佳龍下令徹查原因

2019-03-08 11:11

人力吃緊！中鋼今年新招人才510名

2019-03-08 10:22

今明回溫有限 吳德榮：下周一起氣溫漸升轉乾

2019-03-08 07:43

影／台灣海洋保育區為何名存實亡？ 他一語道破

2019-03-07 23:36

【我見我思】鄒惠蓉／讓自己過得好

2019-03-08 06:00

醫奉獎得主若瑟醫院創辦人 荷蘭神父畢耀遠過世

2019-03-08 07:52

每日星座運勢／水瓶利用好運擴人脈 財富回收時刻

2019-03-08 00:00

外來種埃及聖䴉爆量築巢 社群直播主直搗巢穴搗蛋

2019-03-08 13:28

35K處女座單身男徵結婚對象！一個月只給1500 網酸：用租的？

2019-03-08 14:18

板橋人注意！高檔飯店自助餐5百元有找

2019-03-08 00:03

【我愛一個人煮-54】太陽臉／韭菜盒子與蘿蔔絲餅

2019-03-08 06:00

求職蟑螂？三不五時就請假 被辭退還要資遣費

2019-03-08 17:20

影／求「性」福上網自練結果嚴重漏尿頻尿 正確版來了

2019-03-08 15:51

只有這天「一芳水果茶」買一送一！整個3月接力優惠

2019-03-08 12:37

錢來了！Dior高雄漢神全新概念店開幕　男裝店首度登場

2019-03-08 11:17

停車收費標準「有陷阱」 民眾出遊小心當冤大頭

2019-03-08 19:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top