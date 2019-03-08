親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

全英羽賽／直落二拍落塞娜 戴資穎晉級女單4強

2019春季思沙龍「面對未來-你準備好了？」

2019-03-08 19:32聯合報 記者李欣澄╱即時報導

面對未來-你準備好了？

2019 春沙龍探索巨變浪潮中幾個關鍵挑戰：人工智慧崛起、醫療體系變革和孤獨問題。

3月23日(六)，極少對公眾演講的廣達電腦公司創辦人林百里以「勇敢面對AI新世界— 一個工程師的人文觀察」為題，分析面對AI產業各國的因應，同時主張AI時代，人文培養反而更重要。演講將由龍應台主持。

二十一世紀全球高齡人口是上世紀的三倍，現有的醫療體系怎麼面對？4月27日(六)，「當每個人都老了—全球醫療體系的大變革」由前衛生署署長楊志良主講、病人自主研究中心執行長楊玉欣主持，深入剖析高齡化社會與全球醫療體系的變革。

5月18日(六)我們邀請《科學人》總編輯李家維，以「在科技裡尋覓溫暖—「孤獨」世紀的來臨」為題審視科技時代中的孤獨問題，從「一人戶」的生活模式到老人面臨「孤獨死」，我們怎麼面對「孤獨世紀」？本場沙龍由和碩聯合科技董事長童子賢主持。

 

首場: 2019/3/23(六)

講題：勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察

講者：林百里  廣達電腦公司創辦人暨董事長

主持：龍應台 香港大學孔梁巧玲傑出人文學者

 

地   點：華山文創園區拱廳（台北市八德路1段1號）

時   間：2019年3月23日(六)

14：00~15：00  影片播映

15：00~16：30  沙龍

 

第二場: 2019/4/27(六)

講題 : 當每個人都老了 ——全球醫療體系的大變革

講者：楊志良  前衛生署長、台灣高齡政策與產業發展協會理事長

主持：楊玉欣  病人自主研究中心執行長、立法院榮譽顧問

 

地   點：華山文創園區拱廳（台北市八德路1段1號）

時   間：2019年4月27日(六)

　　　　 14：00-15：20 影片播映

　　　　 15：20~16：30 沙龍

 

第三場: 2019/5/18(六)

講題 : 在科技裡尋覓溫暖—「孤獨」世紀的來臨

講者：李家維 《科學人》總編輯

主持：童子賢 和碩聯合科技董事長

 

地   點：華山文創園區拱廳（台北市八德路1段1號）

時   間：2019年5月18日(六)

　　　　 14：00~15：00  影片播映

　　　　 15：00~16：30  沙龍

 

報名連結：http://www.civictaipei.org/registration.php

龍應台文化基金會2019春季思沙龍「面對未來-你準備好了？」圖／龍應台文化基金會...
龍應台文化基金會2019春季思沙龍「面對未來-你準備好了？」圖／龍應台文化基金會提供
分享

AI文創北市
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

停車收費標準「有陷阱」 民眾出遊小心當冤大頭

2019-03-08 19:03

總統喊合理化婦產科給付 健保署：全力配合

2019-03-08 18:47

小心荷包！內壢車站科技執法上路 賓士違停挨罰1200元

2019-03-08 16:37

影／求「性」福上網自練結果嚴重漏尿頻尿 正確版來了

2019-03-08 15:51

蘇花改明年春節通車 竟然有座隧道是機慢車可以走的

2019-03-08 15:44

影／新版阿里郎！北韓《輝煌的祖國》 也有無人機排字

2019-03-08 18:53

大型柴油車汰舊換新 新增第三期換新可不報廢領補助

2019-03-08 15:12

龐畢度中心教案 小小建築師工作坊 讓孩子玩中學

2019-03-08 15:04

天氣冷吱吱 中醫師：想保暖這3部位最關鍵

2019-03-08 18:07

桃機大規模停電 林佳龍：將全面體檢

2019-03-08 18:05

9成女性泌尿問題未就醫 30歲女強人是高危險群

2019-03-08 18:00

黑米、黑糯米是一樣的東西嗎？紫米又是什麼？

2019-03-08 17:00

高市新增境外移入德國麻疹個案 至菲律賓自助旅遊感染

2019-03-08 16:36

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

2019-03-08 15:55

小心基礎代謝率下降！要減肥 吃飯反而不可少

2019-03-08 15:34

法龐畢度中心攜手 udnFunLife 三年兒童藝術教育計畫展開中

2019-03-08 15:01

防癌高峰論壇 3月16、17日專家解惑

2019-03-08 14:46

跨行轉帳手續費 4月1日起調降

2019-03-08 14:45

KAWS公開斥責 台中知名景點審計新村出現Companion盜版雕塑

2019-03-08 14:44

婦團性平調查：逾半女性被不平等對待

2019-03-08 14:36

衛福部調查：性別刻板印象仍在

2019-03-08 14:35

桃機又停電 林佳龍下令徹查原因

2019-03-08 14:34

未成年儲值退費機制 消基會點名天堂M違規

2019-03-08 14:33

遊艇停泊申請簡化 整合平台4月1日上線

2019-03-08 14:20

三八婦女節 警廣點歌感謝女駕駛

2019-03-08 14:17

桃機無預警停電 旅客困電梯、空橋停擺

2019-03-08 14:16

北市聯醫再爆A流群聚感染 5確診者無重症個案

2019-03-08 14:15

台中花博入園破500萬人 門票只賣253萬張

2019-03-08 14:15

桃機頻跳電？ 變電站使用年限已到 新變電站發包中

2019-03-08 13:30

老人長期貧血 小心可能是「前白血病」

2019-03-08 13:28

影／蛋量供應不足？ 陳吉仲：3月底產量可能供過於求

2019-03-08 12:59

手麻無力不在意 男子竟引發腦中風死亡

2019-03-08 12:46

注意！男搭機染麻疹 3月2日晚曾逛竹東夜市

2019-03-08 12:41

天溪天燈鹽水蜂炮 義媒全版介紹台灣旅遊

2019-03-08 12:41

膀胱太敏感每5分鐘就想尿 輕熟女不敢婚

2019-03-08 12:37

只有這天「一芳水果茶」買一送一！整個3月接力優惠

2019-03-08 12:37

一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂

2019-03-08 12:31

遊艇申辦系統簡化整合 4月1日新平台上線

2019-03-08 12:27

頻尿困擾女子3年 間質性膀胱炎作祟

2019-03-08 12:24
看更多

熱門文章

一生奉獻台灣畢耀遠神父離世 病榻喊「哇係台灣郎」

2019-03-08 09:16

鐵飯碗來了！中鋼徵才開跑 底薪最高38.4K

2019-03-08 10:07

「買一送一」又來了！這3家連鎖咖啡下午茶最超值

2019-03-08 10:55

38婦女節優惠╱全聯哈根達斯199元、頂好限店送百元券

2019-03-07 21:12

一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂

2019-03-08 12:31

小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03

合歡山飄雪了！ 雪迷開心直播高呼「是雪花冰」

2019-03-08 10:12

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

2019-03-08 15:55

小心荷包！內壢車站科技執法上路 賓士違停挨罰1200元

2019-03-08 16:37

昨罕見下「泥雨」 彭啟明：汙染物與雲雨交互作用

2019-03-08 08:05

「3.8」麻糬拜土地公求財「黏錢」！三家傳統名店橫掃IG

2019-03-08 02:14

劉嘉玲拎鱷魚皮手袋上看83萬 來台挺FENDI展覽

2019-03-07 20:03

台中花博入園破500萬人 門票只賣253萬張

2019-03-08 14:15

影／桃機上午兩度停電 旅客一度受困一航電梯

2019-03-08 10:28

中研院研究證實：高糖是胰腺癌發生原因

2019-03-08 11:14

全台繼續濕冷…北部空曠地區下探10度 高山恐下雪

2019-03-08 05:45

白色櫻花落下像飄雪！雪霸霧社櫻王開滿 這2周看剛好

2019-03-07 20:04

2019年全球旅客最愛旅宿 台灣有29間上榜

2019-03-08 11:30

桃機第一、第二航廈無預警跳電 國門一片漆黑

2019-03-08 10:30

影／大雨下不停 中橫公路太魯閣口晚間零星落石

2019-03-07 22:03

北基宜漁業資源保護區調查 學者點名蘇澳可以撤了

2019-03-07 23:35

氣象局：明稍回溫 後天漸轉乾冷

2019-03-08 10:32

影／因為有這一群人 大法螺住在潮境很安全

2019-03-07 22:36

注意！男搭機染麻疹 3月2日晚曾逛竹東夜市

2019-03-08 12:41

跨行轉帳手續費 4月1日起調降

2019-03-08 14:45

桃園機場又跳電 林佳龍下令徹查原因

2019-03-08 11:11

今明回溫有限 吳德榮：下周一起氣溫漸升轉乾

2019-03-08 07:43

人力吃緊！中鋼今年新招人才510名

2019-03-08 10:22

影／台灣海洋保育區為何名存實亡？ 他一語道破

2019-03-07 23:36

【我見我思】鄒惠蓉／讓自己過得好

2019-03-08 06:00

每日星座運勢／水瓶利用好運擴人脈 財富回收時刻

2019-03-08 00:00

醫奉獎得主若瑟醫院創辦人 荷蘭神父畢耀遠過世

2019-03-08 07:52

蘇花改明年春節通車 竟然有座隧道是機慢車可以走的

2019-03-08 15:44

35K處女座單身男徵結婚對象！一個月只給1500 網酸：用租的？

2019-03-08 14:18

外來種埃及聖䴉爆量築巢 社群直播主直搗巢穴搗蛋

2019-03-08 13:28

板橋人注意！高檔飯店自助餐5百元有找

2019-03-08 00:03

朋友年花24萬「喝茶」好傻？ 網友反推：交女朋友會花更多

2019-03-08 16:38

【我愛一個人煮-54】太陽臉／韭菜盒子與蘿蔔絲餅

2019-03-08 06:00

桃機滑行道破損 台虎航班降落延後75分鐘

2019-03-07 20:36

只有這天「一芳水果茶」買一送一！整個3月接力優惠

2019-03-08 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top