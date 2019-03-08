2019春季思沙龍「面對未來-你準備好了？」

2019-03-08 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李欣澄 ╱即時報導



面對未來-你準備好了？

2019 春沙龍探索巨變浪潮中幾個關鍵挑戰：人工智慧崛起、醫療體系變革和孤獨問題。

3月23日(六)，極少對公眾演講的廣達電腦公司創辦人林百里以「勇敢面對AI新世界— 一個工程師的人文觀察」為題，分析面對AI產業各國的因應，同時主張AI時代，人文培養反而更重要。演講將由龍應台主持。

二十一世紀全球高齡人口是上世紀的三倍，現有的醫療體系怎麼面對？4月27日(六)，「當每個人都老了—全球醫療體系的大變革」由前衛生署署長楊志良主講、病人自主研究中心執行長楊玉欣主持，深入剖析高齡化社會與全球醫療體系的變革。

5月18日(六)我們邀請《科學人》總編輯李家維，以「在科技裡尋覓溫暖—「孤獨」世紀的來臨」為題審視科技時代中的孤獨問題，從「一人戶」的生活模式到老人面臨「孤獨死」，我們怎麼面對「孤獨世紀」？本場沙龍由和碩聯合科技董事長童子賢主持。

首場: 2019/3/23(六)

講題：勇敢面對AI新世界 — 一個工程師的人文觀察

講者：林百里 廣達電腦公司創辦人暨董事長

主持：龍應台 香港大學孔梁巧玲傑出人文學者

地 點：華山文創園區拱廳（台北市八德路1段1號）

時 間：2019年3月23日(六)

14：00~15：00 影片播映

15：00~16：30 沙龍

第二場: 2019/4/27(六)

講題 : 當每個人都老了 ——全球醫療體系的大變革

講者：楊志良 前衛生署長、台灣高齡政策與產業發展協會理事長

主持：楊玉欣 病人自主研究中心執行長、立法院榮譽顧問

地 點：華山文創園區拱廳（台北市八德路1段1號）

時 間：2019年4月27日(六)

14：00-15：20 影片播映

15：20~16：30 沙龍

第三場: 2019/5/18(六)

講題 : 在科技裡尋覓溫暖—「孤獨」世紀的來臨

講者：李家維 《科學人》總編輯

主持：童子賢 和碩聯合科技董事長

地 點：華山文創園區拱廳（台北市八德路1段1號）

時 間：2019年5月18日(六)

14：00~15：00 影片播映

15：00~16：30 沙龍