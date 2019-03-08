9成女性泌尿問題未就醫 30歲女強人是高危險群

2019-03-08 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台灣尿失禁防治協會與台灣泌尿科醫學會昨宣布成立「婦女泌尿健康守護者聯盟」，恰逢三八婦女節，該協會發現近九成罹患下泌尿道疾病的女性從未就醫，使膀胱過動症提早發生，特別是30歲左右事業心強的女強人。

民眾常誤以為下泌尿道疾病，如夜尿、頻尿、排尿疼痛等是年長者的專利，但台灣尿失禁協會理事長暨耕莘醫院泌尿科部主任廖俊厚表示，現代人長期處於高壓、節奏快的環境，生活型態也常受影響，門診也不乏有30多歲的女性患者，因下泌尿道疾病求診。

根據統計，台灣40歲以上的女性，高達57%曾罹患下泌尿道疾病，且復發率高達80％以上。但是患者就醫比例卻非常低，女性患者僅有14％會諮詢專業醫護，許多患者也因此錯過黃金治療期，甚至引發更嚴重的併發症。

膀胱過動症常見於多數下泌尿道疾病患者，根據統計，台灣每6人中就有1人患有膀胱過動症。此外，孕婦、產後、或是正在經歷更年期的婦女，都是膀胱過動症的高危險族群。

膀胱過動症的患者，容易因此而焦慮、憂鬱、自信心低落，甚至降低工作效率或影響社交，患者也常因為頻尿或尿急而頻繁地跑廁所，無形中為生活增加負擔，不儘影響到工作表現、家庭互動，甚至可能讓患者放棄外出旅遊的機會。但是多數人不知道的是，其實可以用藥物治療來控制膀胱過動症的惱人症狀。

廖俊厚呼籲有類似問題的患者，別以為只要忍耐或過了一段時間，症狀就會改善，事實上，症狀是不會改變的，建議民眾有類似情節，應儘速就醫檢查。