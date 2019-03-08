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旅展扮禿子搶機票 非韓粉撩落去勝出

2019-03-08 18:46中央社 高雄8日電

高雄巨蛋國際旅展今天開幕，搶搭「韓流」舉辦「韓包袋放、春季旅展轉大錢」趣味賽，孫小姐雖不是韓粉，也討厭扮成禿子，但由於未出過國，仍硬著頭皮全力以赴，如願搶得機票

這項旅展8至11日在高雄巨蛋舉行，是南台灣農曆過年後首檔大型旅展；暖冬影響，各地花季提早來臨，又逢不冷不熱好天氣春遊季節，加上參展業者莫不祭出各式優惠搶客，旅展首日吸引大批民眾前來撿便宜。

主辦單位表示，高雄巨蛋春季旅展是一場高CP值的旅展，藉由開幕趣味競賽期盼今年台灣觀光產業能夠像春天的花朵一樣含苞待放，也代表觀光產業蓄勢待發，讓各家參展廠商能賺大錢。

高雄大社區25歲孫小姐一早就到旅展場外卡位參加開幕福袋活動，幸運抽到晉級開幕趣味競賽福袋，戴上禿子造型頭罩參加「韓包袋放 高雄旅展轉大錢」趣味競賽。

比賽開始，孫小姐即迅速將盤中的大包子用嘴咬進袋中，再跑向前方撒滿假鈔紙鈔堆，拚命以具黏著性的禿子頭罩加以滾動，當場將數張千元假紙鈔黏到頭上，最後以「9000元」最高分奪冠，開心贏得日本來回機票一張。

孫小姐表示從未出過國，沒想到首次逛旅展就意外獲得日本來回機票，將計畫與朋友一同去日本賞櫻花。

孫小姐認為，可能平日從事餐飲業工作練就手腳比較俐落，動作比較快。

她又說，她雖不是「韓粉」也覺得禿子造型很醜，但因沒有出過國，於是硬著頭皮不顧形象全力以赴；拿到機票後會計畫跟朋友一起去日本賞櫻花。

她也肯定高雄市長韓國瑜為高雄拚經濟的努力，希望「韓流」能夠帶動觀光，讓高雄發大財。

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