高中特色招生專業甄選入學 報名看這裡

2019-03-08 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



108學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，3月18日至22日受理報名作業。計有77所學校、281個科（班、組）辦理，預計錄取9528名；相較於去年辦理之70校、268個科（班、組），新辦理之校、科共增加7校、13個科（班、組）。

教育部國教署表示，108學年度辦理高級中等學校特色招生專業群科甄選入學之就學區為基北區、宜蘭區、桃連區、竹苗區、中投區、彰化區、雲林區、嘉義區、台南區、高雄區及花蓮區等11個就學區，招生職群包含機械群、動力機械群、電機電子群、土木與建築群、商業與管理群、外語群、設計群、農業群、食品群、家政群、餐旅群、海事群及藝術群等13群。

教育部國教署表示，特色招生專業群科甄選入學是教育部推動「實務選才」、落實「適性揚才」，以培育各領域「務實致用」技職人才，所規畫國中畢業生升學的重要管道，歡迎具有職業或技能性向發展潛質之國中學生，透過特招管道進入各校特色班，接受特色課程的適性化教學。

各招生學校的報名作業將年3月18日開始受理繳件，報名台北市及新北市特色招生學校者，另依其規定時程辦理），應屆國中畢業生請由各國中協助學生集體繳交報名資料。個別報名的學生（非應屆或跨區報名）請於3月18至3月22日下午4時前至各招生學校現場報名繳件。此外，學生報名之招生學校如參採「書面審查」，請於報名時一併繳交相關證明文件。

本招生管道採「術科甄選」方式辦理，且不受國民中學學籍所在地就學區的限制，可依性向報名其他就學區辦理特色招生之學校，透過術科測驗入學，提早於6月14日就定位。