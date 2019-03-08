影／婦女節 林佳龍今天要送家中「女司機」一個擁抱

2019-03-08 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



今天是三月八日婦女節，交通部長林佳龍臉書發文，要向運輸、郵政、氣象、觀光、資通訊領域的每一位「交通英雌」致敬，「認真的您們最美麗！」他不忘向自己的妻子廖婉如道謝，稱她是美麗的女司機，總是負責載自己和家中小孩。媒體詢問林佳龍是否有要送太太禮物，林佳龍回應，「應該是一個擁抱吧」。

林佳龍今天也至交通部記者室內，向媒體發送巧克力花歡慶婦女節。林佳龍說，很多女性的同仁在各領域服務，包含女駕駛和各個交通部同仁，因此在婦女節這天特別問候她們，當然也包括家中的「女司機」。林佳龍說，因為太太總是負責載他和小孩，他也在今天給予祝福，預計下班後趕回台中和太太共度婦女節。

有關今天上午桃園機場跳電問題，林佳龍表示，會再進行了解，怎樣讓國門加強基礎設施，進行詳細的體檢。至於桃機總經理一職懸缺已久，林佳龍表示，因為薪資結構問題，要延攬人才相對吃力，這個角色要負責民間航空公司和機場管理，相當重要。

有人擔心，現在進入交通部恐怕只剩下一年多的任期，林佳龍笑回，要對自己有信心，人才永遠不會寂寞。他也說自己的工作長期以來都是解決問題，從國安會、新聞局、地方首長等，什麼問題都要面對，要有危機處理的能力。