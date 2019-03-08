台中花博票務爭議 盧秀燕：3個月提清查報告

2019-03-08 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中花博票務等爭議引發藍綠議員討論，國民黨議員砲火猛烈，要求同黨的現任市長盧秀燕釐清調查，否則就是「共犯」。盧秀燕表示，她不是共犯，在她上任前所有工程都已經發包，她承諾在3個月提出花博清查報告，並向議會報告。

台中花博歷經3任台中市長，前市長胡志強任內爭取申辦，前市長林佳龍任內執行與開幕，現任市長盧秀燕上任後，台中市議會要求就花博營運與規劃提出專案報告。

國民黨議員李中說，當初花博特別預算通過後，要求先送議會審議再動支，不過花博門票代售與驗票服務委託案，106年9月送到議會審議，預算金額為1.12億，但是交通局卻早在同年8月就先發包，金額為3.82億元。

李中質詢交通局承辦人員，為何發包金額與送議會審議的金額不同？交通局承辦人表示「府內交下來的」，李中追問「是誰交辦的？」承辦人說「不清楚」，李中再追問會計與政風人員，只得到回答「不是很清楚，交通局只是代辦機關」。

李中表示，這筆預算未先送議會審議就發包，預算金額也與送議會的金額不同，當初3.82億元到底是誰交代的？市府都應該說清楚。國民黨議員黃馨慧說，花博票務、工程與花博卡製作發包，衍生許多問題，要求市府在3個月提出調查報告，否則盧秀燕市府就是共犯。