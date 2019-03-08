大型柴油車汰舊換新 新增第三期換新可不報廢領補助

2019-03-08 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



環保署預告「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」修正草案，未來不只一、二期大型柴油車汰舊換車可申請補助，新增三期大型柴油車汰舊換新也可申請補助，且舊車可不報廢回收。本報資料照片 分享 facebook

環保署今天預告「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」修正草案，未來不只一、二期大型柴油車汰舊換車可申請補助，新增三期大型柴油車汰舊換新也可申請補助，且舊車可不報廢回收，補助期限延長3年，至111年。

環保署表示，在落實空氣品質改善並兼顧車主生計的前提下，調整補助策略，希望進一步落實大型柴油車之汰舊換新。106年8月16日發布本辦法，鼓勵一、二期大型柴油車儘速汰除，截至今年1月底，地方環保局累計受理1萬6490件補助申請，顯見相關協助方案已發揮預期成效。

經環保署滾動檢討本辦法執行成果，為讓有限資源用在有實際用車需求者，研擬本辦法修正草案，調整補助對象與金額。未來一、二期大型柴油車完成舊車報廢回收並購買新車或三期以後之二手車，以及三期大型柴油車汰舊換新、舊車可不報廢回收均可申請補助。

另考量部分民眾可能已依本辦法修正前規定報廢車輛，為顧及其權益，本辦法修正草案也明定108年5月31日前，民眾仍可依本辦法修正前規定申請補助。

環保署除了補助民眾汰換車輛外，也積極研議協助民眾以分期付款方式購買新車（即低利信貸）、補助車輛加裝汙染防制設備或調修燃油控制系統，以及協調主管機關檢討減徵新車稅賦等多元協助方案中。