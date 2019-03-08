KAWS公開斥責 台中知名景點審計新村出現Companion盜版雕塑
台中知名景點審計新村，最近竟默默出現潮流藝術家KAWS著名的Companion雕塑，在Instagram上也見到不少遊客與它合照，但這個Companion竟然是「假的」。KAWS也在官方IG限時動態Po上照片並在掩面的Companion配上文字「I’m bootleg」（我是盜版的）。
知名潮流藝術家KAWS今年1月才聯手林俊傑主理的JFJ Productions，及⾧期合作夥伴、主辦及策展單位 AllRightsReserved舉辦《KAWS：HOLIDAY》台北站，36米高的Companion以巨型坐姿呈現在中正紀念堂，當時造成一波台北拍照打卡熱點風潮。
KAWS昨日在限時動態公開直言台中審計新村這個Companion假雕塑，寫下「Help,I’m bootleg and This shop S*€#$.I sit here all day and wonder What I did wrong to be Sculpted this bad...」並附上#taichung標籤。而搭配上這個Companion假雕塑掩面的表情，似乎也為自己是盜版的感到難過、羞愧。
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