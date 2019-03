KAWS公開斥責 台中知名景點審計新村出現Companion盜版雕塑

2019-03-08 14:44 聯合報 記者江佩君╱即時報導



台中知名景點審計新村,最近竟默默出現潮流藝術家KAWS著名的Companion雕塑,在Instagram上也見到不少遊客與它合照,但這個Companion竟然是「假的」。KAWS也在官方IG限時動態Po上照片並在掩面的Companion配上文字「I’m bootleg」(我是盜版的)。 KAWS在官方Instagram的限時動態PO圖,寫下台中審計新村店家前陳列的Companion是盜版的。圖/摘自KAWS IG 分享 facebook

知名潮流藝術家KAWS今年1月才聯手林俊傑主理的JFJ Productions,及⾧期合作夥伴、主辦及策展單位 AllRightsReserved舉辦《KAWS:HOLIDAY》台北站,36米高的Companion以巨型坐姿呈現在中正紀念堂,當時造成一波台北拍照打卡熱點風潮。