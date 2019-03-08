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天冷心臟疾病增兩成 老人家戴口罩喝溫水助保暖

2019-03-08 14:49中央社 台北8日電

強烈大陸冷氣團發威，天氣又濕又冷。醫師表示，每當氣溫驟降，心肌梗塞、急性心衰竭等心臟疾病患者也增兩成，提醒老人家及有慢性疾病的患者，務必戴口罩、多喝溫水保暖氣管。

台大醫院急診醫學部主治醫師、臨床部教授李建璋今天受訪時表示，這幾天氣溫驟降，急診室裡心臟疾病患者平均增加兩成，慢性阻塞性肺病、流感患者也明顯增加。

李建璋說，心臟疾病當中心肌梗塞、急性心衰竭最常見，其中心肌梗塞會出現胸痛、下背痛，冒冷汗等症狀，典型症狀是一路痛到下巴、上臂、肩膀，必須立即撥打119送醫。

不過，若是胸口疼痛感會隨著呼吸改變，或是自己壓胸口才特別痛的胸痛，則可能是肌肉、骨頭的問題，可再稍做觀察。

至於急性心衰竭，大多發生在高血壓、糖尿病患者身上，一旦天冷、血管收縮導致血壓飆高，加上火鍋、飲食重鹹都會增加發病風險，患者會突然喘不過氣、血壓飆高，並且出現四肢水腫、肺水腫症狀，恐有生命危險，必須立即就醫打利尿劑降血壓。

李建璋提醒，氣溫變化過於劇烈，是釀成心臟疾病的主要元兇，尤其一早離開溫暖的棉被，或是從溫暖的室內到寒冷的戶外，都是最危險的時候，提醒老人家、有慢性疾病、心臟疾病的民眾，務必戴口罩、多喝溫開水，有助氣管保暖。

近日氣溫較低，類流感患者也明顯大增，李建璋擔心，日前才稍微平息的流感疫情恐捲土重來，提醒民眾外出務必戴口罩、多洗手。

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