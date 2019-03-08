連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

2019-03-08 15:55 聯合新聞網 綜合報導



有網友228連假時到南部玩，卻感受到南部的交通亂象。照片為示意圖。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影 分享 facebook 許多人總是會把台灣南部和北部拿來做比較，例如美食、生活習慣、交通等等，也因此容易出現爭辯。一名網友4日在論壇《mobile01》表示228連假時到南部遊玩，卻發現許多亂象，他特地列出「南部交通8大不可思議」，引來網友爭論。

原PO表示上個星期利用連假到南部玩，卻發現一堆交通亂象，他整理之後列出8點：

1.在路上一定會看到有人闖紅燈

2.在路上一定會看到有人騎車不戴安全帽

3.在路上一定會看到逆向行駛

4.開車開在中線到路口一定會變左轉車道

5.警察開單會被說擾民還會被叫去議會罰站

6.小路口轉大路口莫名其妙要待轉 警察最喜歡抓這種

7.明明雙向都有左轉車道卻沒有左轉號誌

8.車禍一堆 買個早餐也可以看到車禍 但都是小車禍

這樣的言論也引來網友不同意見，有人不以為意的說「這些行為我在全台灣不管哪裡都看的到啊，講的好像只有南部才這樣」、「這些情況北部也很常見，新聞也一堆，是國民素質問題，跟地理位置無關」、「不用南部呀，過了台北市到了新北市的三重，你講的狀況我也都看的到」、「戰什麼南北？太無聊了吧！北從基隆、台北、桃園、新竹也是這樣呀」、「請問在哪個地方看不到以上的現象？」

不過也有網友幫原PO緩頰，「不戴安全帽，這在北部比較少見。這不是因為北部人比較守法，而是北部的警察比較會抓沒戴安全帽。其他的違規都一樣，我還沒看過哪個縣市的居民特別守法的，因為這些違規警察很少主動去取締」、「我工作偶爾會南北跑，發覺南部的路口『左轉燈號』似乎比較少一些」、「在高雄…紅燈右轉真的是常態」。

看到網友熱烈討論，原PO留言表示自己在高雄市和台北市各住了15年，台南也住了6年，因此才會有感而發的列出這8點。他覺得出了台北市後就有很大的差異，最主要的是警察執法不佳。原PO說主要是因為南部人情味重，警察多半勸導一下就放人離開，才會導致這種亂象。

不知是否刻意，在原PO列出「南部交通8大不可思議」後，當晚就有其他網友也列出「北部交通8大不可思議」來分庭抗禮，同樣的也引來網友們的熱議。