法龐畢度中心攜手 udnFunLife 三年兒童藝術教育計畫展開中

2019-03-08 15:01 聯合新聞網 本報訊



法國前三大博物館「龐畢度中心」匯集現代藝術典藏，更負起政府藝術教育推廣重責，而旗下培育兒少藝文素養的「兒童藝廊」更是實施四十年之久，今年確認擴大推行，將「兒童藝術工作坊」帶進亞洲，每年寒、暑假皆會舉辦主題工作坊，而學期間將以「行動藝術」模式將教具及理念帶進校園、機構或偏鄉地區。此次計畫的首站將在台灣執行，為期三年，今年正式開始。