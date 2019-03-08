法龐畢度中心攜手 udnFunLife 三年兒童藝術教育計畫展開中

相關新聞
桃機頻跳電？ 變電站使用年限已到 新變電站發包中2019-03-08 13:30
注意！男搭機染麻疹 3月2日晚曾逛竹東夜市2019-03-08 12:41
一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂2019-03-08 12:31
龐畢度中心教案 小小建築師工作坊 讓孩子玩中學2019-03-08 15:04
跨行轉帳手續費 4月1日起調降2019-03-08 14:45
KAWS公開斥責 台中知名景點審計新村出現Companion盜版雕塑2019-03-08 14:44
未成年儲值退費機制 消基會點名天堂M違規2019-03-08 14:33
遊艇停泊申請簡化 整合平台4月1日上線2019-03-08 14:20
三八婦女節 警廣點歌感謝女駕駛2019-03-08 14:17
北市聯醫再爆A流群聚感染 5確診者無重症個案2019-03-08 14:15
台中花博入園破500萬人 門票只賣253萬張2019-03-08 14:15
老人長期貧血 小心可能是「前白血病」2019-03-08 13:28
影／蛋量供應不足？ 陳吉仲：3月底產量可能供過於求2019-03-08 12:59
手麻無力不在意 男子竟引發腦中風死亡2019-03-08 12:46
天溪天燈鹽水蜂炮 義媒全版介紹台灣旅遊2019-03-08 12:41
膀胱太敏感每5分鐘就想尿 輕熟女不敢婚2019-03-08 12:37
只有這天「一芳水果茶」買一送一！整個3月接力優惠2019-03-08 12:37
遊艇申辦系統簡化整合 4月1日新平台上線2019-03-08 12:27
頻尿困擾女子3年 間質性膀胱炎作祟2019-03-08 12:24
油價下週估不調整 中油將再吸收1.65億元2019-03-08 12:20
比特犬全台破千隻 農委會：確實調查加強管制2019-03-08 12:17
桃機停電因比壓器故障 已復電未影響航班2019-03-08 12:14
女性汽車強制險較貴？衛福部：女性答錯率還比男性高2019-03-08 12:04
譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？2019-03-08 11:46
2019年全球旅客最愛旅宿 台灣有29間上榜2019-03-08 11:30
中研院研究證實：高糖是胰腺癌發生原因2019-03-08 11:14
桃園機場又跳電 林佳龍下令徹查原因2019-03-08 11:11
性別真平等？婦團調查：受不平等對待女性占逾2/32019-03-08 11:10
北市聯醫再爆群聚感染 院方：5確診者無重症個案2019-03-08 10:59
東南部海域發生規模5.2地震 蘭嶼震度達4級2019-03-08 10:54
10時32分台東規模5.2地震 最大震度蘭嶼4級2019-03-08 10:50
產婦坐月子 中醫師與營養師這麼建議2019-03-08 10:36
氣象局：明稍回溫 後天漸轉乾冷2019-03-08 10:32
影／桃機上午兩度停電 旅客一度受困一航電梯2019-03-08 10:28
立委要求禁止輸入繁殖危險犬 農委會：落實登記及追蹤2019-03-08 10:27
合歡山飄雪了！ 雪迷開心直播高呼「是雪花冰」2019-03-08 10:12
南台灣最美教堂 畢神父與美籍畫家鮑博攜手藝術傳主愛2019-03-08 10:01
影／比特犬傷人頻傳 受害者要求管理規範2019-03-08 09:41
作息不正常 30歲男患帶狀疱疹痛到無法入睡2019-03-08 09:29
熱門文章
一生奉獻台灣畢耀遠神父離世 病榻喊「哇係台灣郎」2019-03-08 09:16
鐵飯碗來了！中鋼徵才開跑 底薪最高38.4K2019-03-08 10:07
石門水庫水位跌破228公尺 降雨後水位逐漸回升2019-03-07 17:11
一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷2019-03-07 17:09
超坑人會計 扣日薪竟用月薪除以「工作天」2019-03-07 15:24
快搭！北捷將破百億人次 幸運兒可免費搭乘1年2019-03-07 15:45
38婦女節優惠╱全聯哈根達斯199元、頂好限店送百元券2019-03-07 21:12
感謝老天！春雨可解春耕旱象 石門水庫1天減供30萬噸2019-03-07 19:19
澳洲來回2萬有找！華航初春輕旅行便宜機票3月8日開搶2019-03-07 18:45
排隊4小時也要買！ 韓「人氣歌謠三明治」今開賣2019-03-07 15:16
昨罕見下「泥雨」 彭啟明：汙染物與雲雨交互作用2019-03-08 08:05
麥當勞悄推限量「時尚黑紙袋」？ 員工驚呼不知情2019-03-07 19:27
合歡山飄雪了！ 雪迷開心直播高呼「是雪花冰」2019-03-08 10:12
國五怎麼接蘇花改？ 高公局點出4大難題2019-03-07 17:11
表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座2019-03-07 15:30
「買一送一」又來了！這3家連鎖咖啡下午茶最超值2019-03-08 10:55
「3.8」麻糬拜土地公求財「黏錢」！三家傳統名店橫掃IG2019-03-08 02:14
一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂2019-03-08 12:31
影／桃機上午兩度停電 旅客一度受困一航電梯2019-03-08 10:28
劉嘉玲拎鱷魚皮手袋上看83萬 來台挺FENDI展覽2019-03-07 20:03
小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高2019-03-08 09:03
你的小飛象跑出來了！影城獨家玩偶萌翻少女尖叫2019-03-07 15:19
全台繼續濕冷…北部空曠地區下探10度 高山恐下雪2019-03-08 05:45
射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP52019-03-07 16:40
中研院研究證實：高糖是胰腺癌發生原因2019-03-08 11:14
白色櫻花落下像飄雪！雪霸霧社櫻王開滿 這2周看剛好2019-03-07 20:04
她小孩生病臨時請假 主管：要當助理就不要請假2019-03-07 16:57
影／大雨下不停 中橫公路太魯閣口晚間零星落石2019-03-07 22:03
北基宜漁業資源保護區調查 學者點名蘇澳可以撤了2019-03-07 23:35
桃機第一、第二航廈無預警跳電 國門一片漆黑2019-03-08 10:30
醫界建議HPV疫苗醫院接種 國健署前署長：餓得不顧形象2019-03-07 17:28
影／因為有這一群人 大法螺住在潮境很安全2019-03-07 22:36
今明回溫有限 吳德榮：下周一起氣溫漸升轉乾2019-03-08 07:43
桃園機場又跳電 林佳龍下令徹查原因2019-03-08 11:11
每日星座運勢／水瓶利用好運擴人脈 財富回收時刻2019-03-08 00:00
氣象局：明稍回溫 後天漸轉乾冷2019-03-08 10:32
【我見我思】鄒惠蓉／讓自己過得好2019-03-08 06:00
影／台灣海洋保育區為何名存實亡？ 他一語道破2019-03-07 23:36
醫奉獎得主若瑟醫院創辦人 荷蘭神父畢耀遠過世2019-03-08 07:52
人力吃緊！中鋼今年新招人才510名2019-03-08 10:22
留言