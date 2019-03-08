桃機頻跳電？ 變電站使用年限已到 新變電站發包中

2019-03-08 13:30 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



桃機自從發生淹水事件後，頻繁發生跳電事件，機場公司維護處副處長易顯榮表示，現有的變電站是1998年第二航廈開航時啟用，已使用超過20年，年限到了，但是因為要維持機場運作，所以機場規劃在桃機東側設立新的變電站來取代現有的變電站，將來還會設置桃機西側的變電站，停電問題應該能徹底解決。

桃機公司董事長王明德表示，桃機現有的161KV高壓變壓站上次發生故障，一部份已經修復，另一部份的比壓器因年久失修，才造成本次的跳電事件。

機場公司維護處副處長易顯榮說，現有的變電站內總共有8套全封閉組合電器（GAS INSULATED SWITCHGEAR，GIS），超高壓電要使用必須有全封閉組合電器，GIS由斷路器、隔離開關、接地開關、互感器、避雷器、母線、連線件和出線終端等組成，這些設備或部件全部封閉在金屬接地的外殼中，在其內部充有一定壓力的SF6（六氟化硫）絕緣氣體，故障的比壓器就是供GIS設備操作使用，這次比壓器故障的地方恰好是雙迴路串接的地方，所以影響範圍較大，由於桃機有雙迴路供電，變電站進行供電切換，必須確認安全無虞，所以才會在復電後從備援系統切換回主系統時，航廈燈光照明等用電設備會發生瞬間閃動情況，並非再度跳電。