老人長期貧血 小心可能是「前白血病」

2019-03-08 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



許多年長者都有貧血問題，成大醫院雲林斗六分院血液腫瘤科醫師顏志傑表示，若貧血合併血小板低下出現紫斑、瘀青或出血傾向等症狀，或是合併白血球低下出現感染、發燒或免疫力降低等症狀，小心可能是骨髓分化不良症候群，若未及時治療，存活期可能只有2年。

日前一名53歲的李姓患者因長期貧血到成大斗六分院求診，該名患者曾經嘗試過食療，補充鐵質、葉酸或維他命B12，仍無法改善並需長期輸血，門診求治後發現有全血球低下情形，經骨髓檢驗，確認帶有高風險染色體型及過量芽細胞，屬高風險骨髓分化不良症，所幸經標靶藥物治療後漸有改善，已成功脫離輸血人生。

顏志傑說，坊間對於改善貧血的觀念，不外乎補充鐵質、維他命B12或葉酸等營養素，但並非所有貧血都是因為缺鐵或營養素所造成，有可能是骨髓分化不良或是轉移性癌症、血液病變、藥毒物、感染、骨髓再生不良或分化異常等。

顏志傑指出，骨髓分化不良症候群，源於造血細胞功能異常，導致血球分化成熟不良，臨床上經常會合併有惡性芽細胞，在90年代以前並無有效藥物治療且極易轉變為俗稱血癌的急性骨髓性白血病，被稱為「前白血病」，致死率高，平均存活期約為2年。