桃機無預警停電 旅客困電梯、空橋停擺

2019-03-08 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 鄭超文 ／桃園機場報導



桃園機場第一與第二航廈部分區域上午9時多先後停電，一航廈免稅店一片漆黑。 記者陳蘭馨／攝影 分享 facebook

桃園機場一、二航廈上午9時26分突然無預警停電，造成兩個航廈都有旅客受困電梯，所幸很快救出，停電也造成約4座空橋無法運作，緊急調度巴士來接駁旅客，部分航班延誤，免稅店也只能摸黑結帳。經過搶修，第二航廈在10時8分復電，第一航廈則到10時45分才全部恢復供電。

桃機公司表示，跳電原因是機場的高壓變壓站故障造成的，上午已搶修完成。

桃機公司董事長王明德表示，停電主因是桃機現有的高壓迴路161KV高壓變壓站故障，造成跳脫短暫跳電，經隔離故障，機場緊急發電機隨即啟動，三分鐘內恢復供電，航廈設施、設備也恢復正常。旅客登機作業未受影響，停電影響範圍包括第一航廈出境大廳、第二航廈入、出境大廳等。

但才恢復供電約九分鐘後，9時38分又再度停電，一航廈南側有人一度受困電梯。原本正在辦理登機的空服員、預計登機的旅客，個個面面相覷。

原本上午搭乘10時點班機前往香港的謝姓旅客表示，原本開開心心要出遊，機場突然停電、一瞬間黑暗，發生在國家大門，很難看。

由於桃機近年來已經多次發生跳電事件，機場公司維護處副處長易顯榮說，現有的變電站在第二航廈開航時啟用，至今已使用超過20年，年限應該到了，但是無法全部停止運作全面維修，桃機規畫將設立桃機東的新變電站，等新的變電站完工後，就可以解決跳電問題。

桃機近年頻繁發生跳電事件，王明德表示，桃機現有的161KV高壓變壓站上次發生故障，一部分已經修復，但仍有一部分比壓器因年久失修，才造成這次跳電。