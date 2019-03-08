親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

桃機無預警停電 旅客困電梯、空橋停擺

2019-03-08 14:16聯合晚報 記者鄭超文／桃園機場報導

桃園機場第一與第二航廈部分區域上午9時多先後停電，一航廈免稅店一片漆黑。 記者陳...
桃園機場第一與第二航廈部分區域上午9時多先後停電，一航廈免稅店一片漆黑。 記者陳蘭馨／攝影
分享

桃園機場一、二航廈上午9時26分突然無預警停電，造成兩個航廈都有旅客受困電梯，所幸很快救出，停電也造成約4座空橋無法運作，緊急調度巴士來接駁旅客，部分航班延誤，免稅店也只能摸黑結帳。經過搶修，第二航廈在10時8分復電，第一航廈則到10時45分才全部恢復供電。

桃機公司表示，跳電原因是機場的高壓變壓站故障造成的，上午已搶修完成。

桃機公司董事長王明德表示，停電主因是桃機現有的高壓迴路161KV高壓變壓站故障，造成跳脫短暫跳電，經隔離故障，機場緊急發電機隨即啟動，三分鐘內恢復供電，航廈設施、設備也恢復正常。旅客登機作業未受影響，停電影響範圍包括第一航廈出境大廳、第二航廈入、出境大廳等。

但才恢復供電約九分鐘後，9時38分又再度停電，一航廈南側有人一度受困電梯。原本正在辦理登機的空服員、預計登機的旅客，個個面面相覷。

原本上午搭乘10時點班機前往香港的謝姓旅客表示，原本開開心心要出遊，機場突然停電、一瞬間黑暗，發生在國家大門，很難看。

由於桃機近年來已經多次發生跳電事件，機場公司維護處副處長易顯榮說，現有的變電站在第二航廈開航時啟用，至今已使用超過20年，年限應該到了，但是無法全部停止運作全面維修，桃機規畫將設立桃機東的新變電站，等新的變電站完工後，就可以解決跳電問題。

桃機近年頻繁發生跳電事件，王明德表示，桃機現有的161KV高壓變壓站上次發生故障，一部分已經修復，但仍有一部分比壓器因年久失修，才造成這次跳電。

桃機停電桃園機場修復
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

連假到南部玩 他有感而發列出交通8大不可思議

2019-03-08 15:55

影／求「性」福上網自練結果嚴重漏尿頻尿 正確版來了

2019-03-08 15:51

蘇花改明年春節通車 竟然有座隧道是機慢車可以走的

2019-03-08 15:44

高中特色招生專業甄選入學 報名看這裡

2019-03-08 15:43

影／婦女節 林佳龍今天要送家中「女司機」一個擁抱

2019-03-08 15:35

小心基礎代謝率下降！要減肥 吃飯反而不可少

2019-03-08 15:34

台中花博票務爭議 盧秀燕：3個月提清查報告

2019-03-08 15:24

大型柴油車汰舊換新 新增第三期換新可不報廢領補助

2019-03-08 15:12

龐畢度中心教案 小小建築師工作坊 讓孩子玩中學

2019-03-08 15:04

法龐畢度中心攜手 udnFunLife 三年兒童藝術教育計畫展開中

2019-03-08 15:01

防癌高峰論壇 3月16、17日專家解惑

2019-03-08 14:46

跨行轉帳手續費 4月1日起調降

2019-03-08 14:45

KAWS公開斥責 台中知名景點審計新村出現Companion盜版雕塑

2019-03-08 14:44

婦團性平調查：逾半女性被不平等對待

2019-03-08 14:36

衛福部調查：性別刻板印象仍在

2019-03-08 14:35

桃機又停電 林佳龍下令徹查原因

2019-03-08 14:34

未成年儲值退費機制 消基會點名天堂M違規

2019-03-08 14:33

遊艇停泊申請簡化 整合平台4月1日上線

2019-03-08 14:20

三八婦女節 警廣點歌感謝女駕駛

2019-03-08 14:17

北市聯醫再爆A流群聚感染 5確診者無重症個案

2019-03-08 14:15

台中花博入園破500萬人 門票只賣253萬張

2019-03-08 14:15

桃機頻跳電？ 變電站使用年限已到 新變電站發包中

2019-03-08 13:30

老人長期貧血 小心可能是「前白血病」

2019-03-08 13:28

影／蛋量供應不足？ 陳吉仲：3月底產量可能供過於求

2019-03-08 12:59

手麻無力不在意 男子竟引發腦中風死亡

2019-03-08 12:46

注意！男搭機染麻疹 3月2日晚曾逛竹東夜市

2019-03-08 12:41

天溪天燈鹽水蜂炮 義媒全版介紹台灣旅遊

2019-03-08 12:41

膀胱太敏感每5分鐘就想尿 輕熟女不敢婚

2019-03-08 12:37

只有這天「一芳水果茶」買一送一！整個3月接力優惠

2019-03-08 12:37

一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂

2019-03-08 12:31

遊艇申辦系統簡化整合 4月1日新平台上線

2019-03-08 12:27

頻尿困擾女子3年 間質性膀胱炎作祟

2019-03-08 12:24

油價下週估不調整 中油將再吸收1.65億元

2019-03-08 12:20

比特犬全台破千隻 農委會：確實調查加強管制

2019-03-08 12:17

桃機停電因比壓器故障 已復電未影響航班

2019-03-08 12:14

女性汽車強制險較貴？衛福部：女性答錯率還比男性高

2019-03-08 12:04

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:46

2019年全球旅客最愛旅宿 台灣有29間上榜

2019-03-08 11:30

中研院研究證實：高糖是胰腺癌發生原因

2019-03-08 11:14
看更多

熱門文章

一生奉獻台灣畢耀遠神父離世 病榻喊「哇係台灣郎」

2019-03-08 09:16

鐵飯碗來了！中鋼徵才開跑 底薪最高38.4K

2019-03-08 10:07

石門水庫水位跌破228公尺 降雨後水位逐漸回升

2019-03-07 17:11

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

2019-03-07 17:09

38婦女節優惠╱全聯哈根達斯199元、頂好限店送百元券

2019-03-07 21:12

感謝老天！春雨可解春耕旱象 石門水庫1天減供30萬噸

2019-03-07 19:19

「買一送一」又來了！這3家連鎖咖啡下午茶最超值

2019-03-08 10:55

澳洲來回2萬有找！華航初春輕旅行便宜機票3月8日開搶

2019-03-07 18:45

一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂

2019-03-08 12:31

合歡山飄雪了！ 雪迷開心直播高呼「是雪花冰」

2019-03-08 10:12

昨罕見下「泥雨」 彭啟明：汙染物與雲雨交互作用

2019-03-08 08:05

小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03

麥當勞悄推限量「時尚黑紙袋」？ 員工驚呼不知情

2019-03-07 19:27

快搭！北捷將破百億人次 幸運兒可免費搭乘1年

2019-03-07 15:45

國五怎麼接蘇花改？ 高公局點出4大難題

2019-03-07 17:11

「3.8」麻糬拜土地公求財「黏錢」！三家傳統名店橫掃IG

2019-03-08 02:14

劉嘉玲拎鱷魚皮手袋上看83萬 來台挺FENDI展覽

2019-03-07 20:03

影／桃機上午兩度停電 旅客一度受困一航電梯

2019-03-08 10:28

射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40

全台繼續濕冷…北部空曠地區下探10度 高山恐下雪

2019-03-08 05:45

中研院研究證實：高糖是胰腺癌發生原因

2019-03-08 11:14

白色櫻花落下像飄雪！雪霸霧社櫻王開滿 這2周看剛好

2019-03-07 20:04

她小孩生病臨時請假 主管：要當助理就不要請假

2019-03-07 16:57

影／大雨下不停 中橫公路太魯閣口晚間零星落石

2019-03-07 22:03

桃機第一、第二航廈無預警跳電 國門一片漆黑

2019-03-08 10:30

北基宜漁業資源保護區調查 學者點名蘇澳可以撤了

2019-03-07 23:35

影／因為有這一群人 大法螺住在潮境很安全

2019-03-07 22:36

醫界建議HPV疫苗醫院接種 國健署前署長：餓得不顧形象

2019-03-07 17:28

今明回溫有限 吳德榮：下周一起氣溫漸升轉乾

2019-03-08 07:43

桃園機場又跳電 林佳龍下令徹查原因

2019-03-08 11:11

氣象局：明稍回溫 後天漸轉乾冷

2019-03-08 10:32

每日星座運勢／水瓶利用好運擴人脈 財富回收時刻

2019-03-08 00:00

【我見我思】鄒惠蓉／讓自己過得好

2019-03-08 06:00

人力吃緊！中鋼今年新招人才510名

2019-03-08 10:22

台中花博入園破500萬人 門票只賣253萬張

2019-03-08 14:15

影／台灣海洋保育區為何名存實亡？ 他一語道破

2019-03-07 23:36

醫奉獎得主若瑟醫院創辦人 荷蘭神父畢耀遠過世

2019-03-08 07:52

注意！男搭機染麻疹 3月2日晚曾逛竹東夜市

2019-03-08 12:41

板橋人注意！高檔飯店自助餐5百元有找

2019-03-08 00:03

懶人包／38女王節「網購平台限時優惠」總整理！最低下殺1折起

2019-03-07 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top