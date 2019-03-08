手麻無力不在意 男子竟引發腦中風死亡

2019-03-08 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



腦中風近年來位居台灣十大死因前三名，林口長庚紀念醫院為增進民眾對腦中風認識，今日上午舉辦腦中風座談會，呼籲民眾發病後3小時內及早接受治療，可望提高復原機率。圖／林口長庚提供 分享 facebook 一名50歲男性為一家四口主要經濟來源，卻因為急性腦中風延誤就醫錯過搶救黃金時間，術後竟半身不隨，中斷全家經濟來源外，每個月更為家庭增加3至5萬元以上照護費用，拖垮全家經濟。腦中風近年來位居台灣十大死因前三名，醫師呼籲，民眾發病後3小時內及早接受治療，可望提高復原機率。

林口長庚紀念醫院為增進民眾對腦中風認識，今日上午舉辦腦中風座談會，包括神經內科吳秀娟醫師、鄭之光醫師以及神經外科陳敬昌醫師，出席分享急性腦中風競賣溶血劑治療、急性腦中風介入性治療等新知。

腦中風大致可分為缺血性、出血性兩大類，缺血性主要有血栓性與栓塞性，血栓性為腦血管壁因粥狀樣變化使血管腔愈來愈小，嚴重至完全阻塞；栓塞性為血管中突然出現一團血栓，隨血流卡在口徑較小的血管，阻絕血液通過。腦組織缺乏血液流灌，恐會出現肢體無力、語言障礙、感覺麻木、吞嚥困難、智能障礙，嚴重會有失明、意識不清、昏迷等情況。

腦神經外科醫師陳敬昌表示，大腦大範圍腦梗塞通常是頸內動脈、大腦中動脈阻塞所致，佔所有缺血性中風5％至20％，亦是高死亡率與重度殘障主要原因，若梗塞範圍站大腦分佈區三分之二以上，死亡率至少20％至25％，缺少側枝循環惡性中大腦梗塞動脈的病例，死亡率更高達80%。

近年來腦中風病患不侷限高齡長輩，有年輕化趨勢，陳敬昌指出，過去曾收治一名64歲男子，起初四肢無力不以為意，沒有把握黃金治療3小時，48小時後腦血管堵塞昏迷不省人事，最後不幸死亡。

由於腦中風為台灣第3大死因，也是65歲以上導致殘疾的最重要病因。台灣自2015年起，急性缺血腦中風已開始透過導管治療，以電腦斷層灌流造影，檢查被急性血栓堵塞腦血管的中風患者，再用導管移除腦血管內的血栓。