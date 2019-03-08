注意！男搭機染麻疹 3月2日晚曾逛竹東夜市

2019-03-08 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



衛福部疾管署7日公布國內新增1例麻疹，一名30多歲男性今年2月搭機由桃園機場飛往美國舊金山，疑接觸到患麻疹的外籍麻旅客而感染，患者在確診前，曾在3月2日晚間6點至7點半時逛新竹縣竹東夜市。記者陳斯穎／翻攝 分享 facebook 今年首例搭機染上麻疹病例！衛福部疾管署7日公布國內新增1例麻疹，一名30多歲男性今年2月搭機由桃園機場飛往美國舊金山，疑接觸到患麻疹的外籍麻旅客而感染，患者在確診前，曾在3月2日晚間6點至7點半時逛新竹縣竹東夜市，提醒曾在上述時間到夜市的民眾，務必提高警覺，自主健康管理18天。

根據疾管署資料顯示，男子2月11日搭機由桃園機場飛往美國舊金山，在搭機過程中，可能接觸1名被美國確診麻疹的旅客，由於兩人機上座位距離僅兩排內，返國後3月3日就出現出疹症狀，並確診麻疹，橅前症狀已緩解，居家隔離中。

由於麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，常見症狀有發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3至4天後口腔內出現斑點，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

衛生單位已掌握這名患者在職場、就醫等相關接觸者共222人，將持續監測至3月25日，但在可傳染期間，這名男子曾在2日晚間6點至7點半，到新竹縣竹東夜市活動。

疾管署提醒民眾，如曾在這個時段到竹東夜市，務必提高警覺，自主健康管理18天至3月20日，一旦出現上述疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並主動告知接觸史。