膀胱太敏感每5分鐘就想尿 輕熟女不敢婚

2019-03-08 12:37 中央社 台北8日電



膀胱太敏感，差點讓婚事告吹。一名30多歲女性罹患膀胱過動症，每5分鐘就想尿尿，讓她不敢看電影，面對男友求愛也能避就避，甚至不敢結婚，所幸就醫治療後已大為好轉。

台灣尿失禁防治協會理事長、耕莘醫院泌尿科部主任廖俊厚今天受訪時表示，「膀胱過動症」是一種症候群，在台灣盛行率約16%，平均6人就有1人有此問題，原因可能是泌尿道感染、腫瘤，也可能只是膀胱太敏感，經常不自主收縮，導致三不五時就想跑廁所。

去年曾收治一名30多歲女性，膀胱過動症狀相當嚴重，每5到10分鐘就想上廁所，再忍也忍不過1小時，她為此不敢看電影，和男友發生親密關係時也因害怕漏尿，總是提心吊膽、能避就避，讓她對男友充滿愧疚，甚至不敢結婚。

廖俊厚說，這名女患者經藥物治療無效，最後只好在膀胱注射肉毒桿菌，才終於讓膀胱放鬆，症狀也大為改善。

他指出，罹患膀胱過動症的機率隨年齡而增高，但現代人長期處於高壓、快節奏的工作環境，年僅30多歲就罹患膀胱過動症的年輕男女也愈來愈多，多數只要以藥物治療就能緩解這些惱人症狀，但卻有2/3的患者認為症狀輕微而不願就醫，恐讓病情加重，甚至影響腎臟功能。

廖俊厚提醒，膀胱過動症的3大常見症狀為夜尿、頻尿和急尿，若每日排尿次數超過8次就應就醫治療，尤其孕婦、產後、正在經歷更年期的婦女以及泌尿道感染、腫瘤、生活壓力大等族群都是膀胱過動症的高危險族群，務必提高警覺。