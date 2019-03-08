遊艇申辦系統簡化整合 4月1日新平台上線

2019-03-08 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



過去遊艇申請泊位分屬中央和地方不同機關權責，且申請多為紙本作業，交通部航港局整合相關申請系統，推出「遊艇申辦平台」，預計於4月1日正式上線。未來遊艇船主可透過單一平台查詢29個泊區基本資訊，並線上申請。

依據航港局統計，目前全台遊艇數量共602艘，全台29個泊區提供593個專屬的席位數，且可停泊的泊位分屬不同經管單位權管，部分是中央單位，也有地方政府機關或民間廠商等。受限各項環境因素，各泊區所提供的硬體設施、收費標準及附加服務等不一致，申請泊位的表單欄位及需檢附資料也有差異，且多為紙本申請作業，對船主而言相當費時。

航港局指出，為協助推動遊艇活動發展，他們主動規畫建置遊艇申辦服務平台，並於規畫階段與各泊區管理單位積極討論，完成泊位申請表單欄位簡化及一致性。「遊艇申辦平台」整合既有MTNet遊艇進出港（含入出境）申請管理系統，新增遊艇泊位線上資訊查詢及申請服務，並彙整相關資訊於平台中給玩家，同時建置中英文網站，提供外籍人士在我國遊艇活動友善環境。