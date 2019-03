女性汽車強制險較貴?衛福部:女性答錯率還比男性高

2019-03-08 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



許多人對性別有刻板印象,像是認為女生較不會開車、肇事率高,甚至誤以為女性車主的汽車強制險費用較高。衛福部進行「女生比較好騙嗎?」網路問卷調查與街頭訪問,發現無論男性或女性,都存有性別刻板印象,對自己性別的議題也未必熟悉。

今天是三八婦女節,衛福部舉辦「網迷世代 女路向前 RIGHTS in the Right Way」慶祝活動,行政院副院長陳其邁、衛福部政務次長蘇麗瓊皆出席。衛福部在活動中提及上述問卷調查,調查共收集有143份有效樣本,其中女生共76人、男生67人。

衛福部社家署婦女福利科長李育穎說,問卷結果可看出男女普遍都存有性別刻板印象,舉例來說,其中一題是非題問道「女性交通三寶多、肇事率高,因此女生繳的汽車強制險比較貴」,正解其實是比較便宜,但男性答錯率為30%,女性更高、有33%的人答錯。

另外,女性對自身性別議題未必熟悉,舉例來說,其中一題是非題問道「性別平等法規定,女性每月可請生理假一日,雇主不得拒絕,但要提出證明」,正解是自2014年起已不用提出證明,但男生答錯率與女生答錯率都將近60%。

再如,其中一題問道「罹患子宮肌瘤不需要先吃藥,要先換洗髮精沐浴乳,以免經皮毒危害子宮」,答案是錯的、這只是商人的恐懼行銷廣告,但男生答錯率為12%,女生答錯率則高達33%。

李育穎說,聯合國開發計畫署公布2017年性別不平等指數(GII),行政院主計總處將我國資料帶入計算後發現,我國的性別平權位居全球第8名、亞洲第1名,顯示我國推動性別平權具有一定成果。不過,藉由上述調查可以粗略看見仍有持續努力的空間。