一蘭拉麵點餐秘笈！資深員工曝這七種組合最銷魂

2019-03-08 12:31 聯合新聞網 綜合報導



圖／報系資料照片 一蘭資深員工說最多人選擇的組合，口味濃淡：濃、油濃郁度：超濃、蒜泥：1份、蔥：混合、叉燒：有、秘傳醬汁：3倍、麵條作法：超硬。 分享 facebook

日本「一蘭拉麵」自登台後超受歡迎，平日用餐尖峰時段需等候1～2小時，週末更需排隊3~4小時，是有名的排隊名店；即使在日本福岡，要吃上一碗一蘭拉麵，也要排隊很長時間。其中，最大的賣點就是顧客可以根據自身喜好選擇湯頭濃淡和麵條軟硬。但是，怎樣的搭配組合最好吃呢？

根據《日刊SPA》報導，工作經歷將近10年的現任職員，到福岡和關東各店鋪向資深前員工進行調查，發現最多人選擇的組合是「口味濃淡：濃、油濃郁度：超濃、蒜泥：1份、蔥：混合、叉燒：有、秘傳醬汁：3倍、麵條作法：超硬」。

其中，所謂秘傳醬汁3倍，就是加3倍的辣；但如果怕很辣的話可以之後再追加。另外，該名員工也透露，點餐紙中「蔥」的那一欄，只要在中間或是兩側各劃一個圓圈，就可以同時享受帶有香味的白蔥和帶有色彩的青蔥。

一蘭拉麵上的「秘製醬汁」是其賣點，而最好吃的秘訣是3倍醬汁。圖／新光三越提供 分享 facebook

另外，該名員工也表示，第二名的追加點單是半熟蛋。由於蛋白有調節味覺的作用，希望在拉麵前吃，但先吃一半再把一半放進麵裡的客人也很多。

雖然味覺方面是非常主觀的，但這名員工表示最讓人失望的吃法是「口味濃淡：淡、油濃郁度：無、蒜泥：無、蔥：無、叉燒：無、秘傳醬汁：無、麵的硬度：超軟」，他認為這簡直是糟蹋了一蘭拉麵的美味。若是沒有特別喜好的話，他建議，不妨以最基本的方式「口味濃淡：基本、油濃郁度：基本、蒜泥：基本、葱：青葱、叉燒：有、秘傳醬汁：基本、麵條：偏硬」，嚐嚐一蘭拉麵的美味。