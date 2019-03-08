2019年全球旅客最愛旅宿 台灣有29間上榜

2019-03-08 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



Hotels.com公布2019 年「深受旅客喜愛獎項名單」，根據旅人評分，2019年，全球3,120個旅宿入選，其中台灣有29間旅宿上榜，名列全球第20名。

此外，與大多數國家一樣，高達九成 (94%) 的國人在規劃旅行時皆奉行「有看有滑才算做過功課」的信念。訂房或預訂旅程前，有75%的人會閱讀超過10則的旅客評論。旅客評論影響了近六成 (58%) 的台灣旅人，他們認為真實的旅人評論會成為旅宿是否可作為行程的選項。

2019年「深受旅客喜愛獎項名單」全球前25名上榜數最多國家，前三名依序為美國、義大利與英國，國人最愛的日本名列第10，也是亞洲國家最好成績。

Hotels.com總裁亞當•傑伊表示，當旅人在研究假期時，這些獲獎的旅宿可以是一個很好的開端，免去漫無目的滑手機、瀏覽網頁的動作。「這些飯店是由行家們(也就是旅客自己)所評分而來。為了幫助旅人找到最好的飯店，我們分析了超過2,500萬條評論」。

2019 年「深受旅客喜愛獎項名單」台灣上榜飯店名單(依縣市別)

台北：台北大倉久和大飯店、台北天晴青年旅店、台北美福大飯店。

台中：Old School田中央。

台南：友愛街旅館。

高雄：月緹主題套房、比歐緻居、冒煙的喬就是公寓旅店、鴨家青年旅館。

台東：THE GAYA HOTEL 渡假酒店、月光夏民宿。

宜蘭：輕塵別院、湖水綠水岸會館、嗨夫精品旅館、羅東木村民宿(雲朵朵二館)、羅東雲朵朵民宿。

花蓮：仁愛小公館、伊笛幔休閒民宿、BV文旅、太魯閣立閣人文旅店、瑞穗山下的厝溫泉民宿。

南投：勺光-188、日月潭山慕民宿、日月潭藍天水灣民宿、南投桂月村、南投卡菲爾花園飯店。

屏東：恆春禾霖小窩、屏東恆春姊妹沙灘別墅。