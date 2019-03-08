性別真平等？婦團調查：受不平等對待女性占逾2/3

2019-03-08 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



今天是38婦女節，現代婦女基金會公布「2019性別平等調查」，有21.4%的受訪者認為男性比女性更適合當領導者、18.3%薪水應該更高、19.3%認為更具有權力，也有13%受訪者「不同意女性和男性是平等的」。

該調查顯示，58.1%的民眾認為男性地位比女性高，逾51%民眾認為女性在社會上未受到公平對待。問有工作經驗的民眾，有13.8%表示曾因性別受到工作上的不平等對待，其中女性占68.3%、男性有31.7%。因性別受到工作不公平對待的類型以「薪水待遇」最高，其次為「升遷」與「工作內容」。

該調查也指出，有40.4%的民眾對政府的性別平等政策比率滿意，不滿意度為31.6%，也有達28%的民眾因不瞭解政府性別平等相關政策無法給予評價。

現代婦女基金會董事長潘維剛說，性別不平等為家暴的重要因素之一，從今天公布的調查發現雖然性別意識有提升，但實際感受面上可能還不足。

台大社工系教授王麗容則說，此次調查顯示「實然面」與「應然面」仍有嚴重落差，許多民眾認為性別平等是主流價值，但職場內的性別平等是否真正落實等，呼籲應設立專責單位或訂定「性平基本法」以落實性別平等。

現代婦女基金會認為，從調查分析，看似性別平等的理想社會，實際生活在工作待遇顯示有相當的落差，呼籲政府應加速推動性別平等的觀念與政策落實。