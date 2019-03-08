親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

王金平要重現台灣錢淹腳目榮景 謝金河講當年慘況籲三思

少校涉毆女友 她公布鼻青臉腫照要軍方勿包庇

性別真平等？婦團調查：受不平等對待女性占逾2/3

2019-03-08 11:10聯合報 記者林良齊╱即時報導

今天是38婦女節，現代婦女基金會公布「2019性別平等調查」，有21.4%的受訪者認為男性比女性更適合當領導者、18.3%薪水應該更高、19.3%認為更具有權力，也有13%受訪者「不同意女性和男性是平等的」。

該調查顯示，58.1%的民眾認為男性地位比女性高，逾51%民眾認為女性在社會上未受到公平對待。問有工作經驗的民眾，有13.8%表示曾因性別受到工作上的不平等對待，其中女性占68.3%、男性有31.7%。因性別受到工作不公平對待的類型以「薪水待遇」最高，其次為「升遷」與「工作內容」。

該調查也指出，有40.4%的民眾對政府的性別平等政策比率滿意，不滿意度為31.6%，也有達28%的民眾因不瞭解政府性別平等相關政策無法給予評價。

現代婦女基金會董事長潘維剛說，性別不平等為家暴的重要因素之一，從今天公布的調查發現雖然性別意識有提升，但實際感受面上可能還不足。

台大社工系教授王麗容則說，此次調查顯示「實然面」與「應然面」仍有嚴重落差，許多民眾認為性別平等是主流價值，但職場內的性別平等是否真正落實等，呼籲應設立專責單位或訂定「性平基本法」以落實性別平等。

現代婦女基金會認為，從調查分析，看似性別平等的理想社會，實際生活在工作待遇顯示有相當的落差，呼籲政府應加速推動性別平等的觀念與政策落實。

該調查調查對象為20歲以上民眾，以電話訪問方式進行隨機抽樣調查，共計完成有效樣本1072份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為正負3%。

今天是38婦女節，現代婦女基金會邀請台大社工系教王麗容（（左）、現代婦女基金會董...
今天是38婦女節，現代婦女基金會邀請台大社工系教王麗容（（左）、現代婦女基金會董事長潘維剛（中）及前勞委會主委王如玄（右）出席「2019性別平等調查」。記者林良齊／攝影
分享

薪水現代婦女基金會台大
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

桃園機場又跳電 林佳龍下令徹查原因

2019-03-08 11:11

譚敦慈、宣明智吃蔬果不會吃進農藥 怎麼辦到的？

2019-03-08 11:46

氣象局：明稍回溫 後天漸轉乾冷

2019-03-08 10:32

北市聯醫再爆群聚感染 院方：5確診者無重症個案

2019-03-08 10:59

影／桃機上午兩度停電 旅客一度受困一航電梯

2019-03-08 10:28

2019年全球旅客最愛旅宿 台灣有29間上榜

2019-03-08 11:30

中研院研究證實：高糖是胰腺癌發生原因

2019-03-08 11:14

東南部海域發生規模5.2地震 蘭嶼震度達4級

2019-03-08 10:54

10時32分台東規模5.2地震 最大震度蘭嶼4級

2019-03-08 10:50

產婦坐月子 中醫師與營養師這麼建議

2019-03-08 10:36

立委要求禁止輸入繁殖危險犬 農委會：落實登記及追蹤

2019-03-08 10:27

合歡山飄雪了！ 雪迷開心直播高呼「是雪花冰」

2019-03-08 10:12

南台灣最美教堂 畢神父與美籍畫家鮑博攜手藝術傳主愛

2019-03-08 10:01

影／比特犬傷人頻傳 受害者要求管理規範

2019-03-08 09:41

作息不正常 30歲男患帶狀疱疹痛到無法入睡

2019-03-08 09:29

一生奉獻台灣畢耀遠神父離世 病榻喊「哇係台灣郎」

2019-03-08 09:16

昨罕見下「泥雨」 彭啟明：汙染物與雲雨交互作用

2019-03-08 08:05

醫奉獎得主若瑟醫院創辦人 荷蘭神父畢耀遠過世

2019-03-08 07:52

今明回溫有限 吳德榮：下周一起氣溫漸升轉乾

2019-03-08 07:43

全台繼續濕冷…北部空曠地區下探10度 高山恐下雪

2019-03-08 05:45

「3.8」麻糬拜土地公求財「黏錢」！三家傳統名店橫掃IG

2019-03-08 02:14

麻疹又一例 男搭機飛美被傳染

2019-03-08 00:24

專家觀點／寧靜殺手卵巢癌 無痛腫瘤常忽略

2019-03-08 00:24

6歲以下死因複審 納兒少法

2019-03-08 00:20

我的經驗／陳筠芝化身「機大王」 畫下抗癌日記

2019-03-08 00:19

健康你我他／台北市區賞花 輕鬆健走

2019-03-08 00:19

堵非洲豬瘟 泰國旅客手提行李將全面檢查

2019-03-08 00:09

乳癌不要拖 1期治癒率百分百

2019-03-07 23:58

影／台灣海洋保育區為何名存實亡？ 他一語道破

2019-03-07 23:36

北基宜漁業資源保護區調查 學者點名蘇澳可以撤了

2019-03-07 23:35

影／大雨下不停 中橫公路太魯閣口晚間零星落石

2019-03-07 22:03

胃功能失調易腹疼、飽脹 研究：抗憂鬱藥可助治病

2019-03-07 21:26

桃機滑行道破損 台虎航班降落延後75分鐘

2019-03-07 20:36

探討人與自然科技關係 國美館辦展覽

2019-03-07 20:12

中國豬肉品又驗出非洲豬瘟 累計已30例

2019-03-07 20:10

白色櫻花落下像飄雪！雪霸霧社櫻王開滿 這2周看剛好

2019-03-07 20:04

確定不是在沾空氣嗎？日本話題商品「透明醬油」味道是…

2019-03-07 19:30

麥當勞悄推限量「時尚黑紙袋」？ 員工驚呼不知情

2019-03-07 19:27

感謝老天！春雨可解春耕旱象 石門水庫1天減供30萬噸

2019-03-07 19:19
看更多

熱門文章

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

2019-03-07 17:09

石門水庫水位跌破228公尺 降雨後水位逐漸回升

2019-03-07 17:11

超坑人會計 扣日薪竟用月薪除以「工作天」

2019-03-07 15:24

一生奉獻台灣畢耀遠神父離世 病榻喊「哇係台灣郎」

2019-03-08 09:16

快搭！北捷將破百億人次 幸運兒可免費搭乘1年

2019-03-07 15:45

90%人不知道！早餐吃雞蛋有5大好處 會變瘦、不變笨

2019-03-07 12:26

感謝老天！春雨可解春耕旱象 石門水庫1天減供30萬噸

2019-03-07 19:19

38婦女節優惠╱全聯哈根達斯199元、頂好限店送百元券

2019-03-07 21:12

澳洲來回2萬有找！華航初春輕旅行便宜機票3月8日開搶

2019-03-07 18:45

昨罕見下「泥雨」 彭啟明：汙染物與雲雨交互作用

2019-03-08 08:05

鐵飯碗來了！中鋼徵才開跑 底薪最高38.4K

2019-03-08 10:07

排隊4小時也要買！ 韓「人氣歌謠三明治」今開賣

2019-03-07 15:16

國五怎麼接蘇花改？ 高公局點出4大難題

2019-03-07 17:11

麥當勞悄推限量「時尚黑紙袋」？ 員工驚呼不知情

2019-03-07 19:27

表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座

2019-03-07 15:30

你的小飛象跑出來了！影城獨家玩偶萌翻少女尖叫

2019-03-07 15:19

全台繼續濕冷…北部空曠地區下探10度 高山恐下雪

2019-03-08 05:45

「3.8」麻糬拜土地公求財「黏錢」！三家傳統名店橫掃IG

2019-03-08 02:14

油價預測搶先看！國際減產台灣下周汽油恐漲1.1元

2019-03-07 11:47

「全台最美車站」多良車站 3/11起關閉3個月整修

2019-03-07 14:02

她小孩生病臨時請假 主管：要當助理就不要請假

2019-03-07 16:57

影／桃機上午兩度停電 旅客一度受困一航電梯

2019-03-08 10:28

影／大雨下不停 中橫公路太魯閣口晚間零星落石

2019-03-07 22:03

白色櫻花落下像飄雪！雪霸霧社櫻王開滿 這2周看剛好

2019-03-07 20:04

射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40

醫界建議HPV疫苗醫院接種 國健署前署長：餓得不顧形象

2019-03-07 17:28

今明回溫有限 吳德榮：下周一起氣溫漸升轉乾

2019-03-08 07:43

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57

劉嘉玲拎鱷魚皮手袋上看83萬 來台挺FENDI展覽

2019-03-07 20:03

北基宜漁業資源保護區調查 學者點名蘇澳可以撤了

2019-03-07 23:35

影／因為有這一群人 大法螺住在潮境很安全

2019-03-07 22:36

每日星座運勢／水瓶利用好運擴人脈 財富回收時刻

2019-03-08 00:00

桃機滑行道破損 台虎航班降落延後75分鐘

2019-03-07 20:36

合歡山飄雪了！ 雪迷開心直播高呼「是雪花冰」

2019-03-08 10:12

桃機第一、第二航廈無預警跳電 國門一片漆黑

2019-03-08 10:30

電動機車買氣激增 經部：補助擬再加碼且提前

2019-03-07 11:58

中研院研究證實：高糖是胰腺癌發生原因

2019-03-08 11:14

醫奉獎得主若瑟醫院創辦人 荷蘭神父畢耀遠過世

2019-03-08 07:52

她罹早期乳癌不敢化療 10年後乳房潰爛流血才就醫

2019-03-07 14:58

【我見我思】鄒惠蓉／讓自己過得好

2019-03-08 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top