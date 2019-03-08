北市聯醫再爆群聚感染 院方：5確診者無重症個案

2019-03-08 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市立聯合醫院仁愛院區護理之家爆發流感群聚感染，北市聯醫醫務長陳淑廷出面說明。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 台北市立聯合醫院仁愛院區護理之家爆發流感群聚感染，北市聯醫今上午於仁愛院區召開記者會表示，仁愛院區護理之家3月2日至3月7日共有6名疑似類流感症狀個案，其中5人確診為A型流感，6人均已接受抗病毒藥物治療，並無重症個案，用藥後已陸續退燒，逐漸康復中，之後將持續追蹤。

台北市聯合醫院和平院區1月10日起陸續爆發15人群聚感染A型流感，其中2人不幸死亡。7日又有民眾投訴北市聯醫仁愛院區護理之家再度爆發A型流感群聚，其中6位住民出現發燒、咳嗽等症狀，甚至還將患者送到安寧病房或血液腫瘤科病房，罔顧其他病患的安全。

衛生局表示，院方4日通報3人出現類流感症狀，5日至7日則每天都新增通報1人，合計共6人，其中5人快篩為A型流感陽性，送檢後確定6人均為群聚感染，目前都已送往仁愛院區住院治療，並針對接觸者，包含工作人員、外傭和住民等共50人進行預防性投藥。

北市聯醫醫務長陳淑廷指出，仁愛之家共有75人，其中工作同仁26位、住民34位、照顧者與外傭15位，施打疫苗的接種率中，住民達89%、護理之家醫護人員96%，另仁愛院區醫護也有打93%，至於感染患者，6人中有4人接種。

至於爆料指院方將流感患者轉入安寧病房、血液腫瘤科病房，對此陳淑廷澄清，仁愛院區並無所謂的安寧病房或血液腫瘤科病房，可能是有誤會，他們都是綜合病房，病床靈活運用，隔離病房也有做好隔離措施，不會跟其他病人交錯。

針對感染源，陳淑廷表示還在釐清，但因為護理之家很多住民都有親友探訪，感染源不排除跟探訪者有關。

北市聯醫表示，流感並非法定傳染病，市聯醫針對流感群聚感染事件，採取相關措施如流感病人調整隔離房照護，單位環境進行全面消毒，配戴外科口罩並加強手部衛生，加強發燒監測，發現類流感症狀立即通報，同時依據標準作業流程嚴密管控中，此外也針對護理之家之醫護工作同仁、其他住民及照顧者皆予預防性投藥。

陳淑廷強調，因流感潛伏期約1至4天，最後一個病人是在3月7日發病，因此最後的觀察期要到3月15日。接觸者採自主健康管理，若出現症狀，須立即就醫，並加強標準防護措施及手部衛生。同時呼籲有類流感症狀的民眾盡量在家休息，不要到醫院探視病人，必須出門時宜戴上口罩。