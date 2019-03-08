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10時32分台東規模5.2地震 最大震度蘭嶼4級

2019-03-08 10:50聯合報 記者洪安怡╱即時報導

中央氣象局發布地震報告，今天上午10時32分，在台東縣政府東南方43.7公里（台灣東南部海域），發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度21.3公里。

最大震度：台東縣蘭嶼4級、屏東3級、台東2級、花蓮2級、高雄2級、嘉義縣市1級、台南1級、雲林1級、南投1級、台中1級。

中央氣象局發布地震報告。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布地震報告。圖／取自氣象局網站
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台東地震蘭嶼
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