產婦坐月子 中醫師與營養師這麼建議

2019-03-08 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天是三八婦女節，產婦坐月子要注意，月子沒做好會身虛，但過度進補反而過於營養。中醫師與營養師建議，月子期間可選擇富含蛋白質、膠質的食物，適量運動。

新光醫院營養課副主任徐光華表示，產後營養補充確實非常重要，但除了要恢復體力、復原傷口外，還要有額外能量去照顧小嬰兒與哺乳。月子餐若含蛋白質、膠質、維生素、礦物質等，能讓自己早日恢復體力，也供給寶寶生長所需營養。

徐光華舉例，適合產婦產後食用食物，如香菇山藥雞湯富含蛋白質，助產後傷口癒合及增加泌乳量；香煎鮭魚則富含DHA，協助穩定情緒；而彩椒松板豬這道菜，彩椒含有豐富維他命C，豬肉脂肪含量高，可提供血紅素和鐵的吸收速率；可多吃水果如柳橙等，補充維他命C。

不過，徐光華也說，婆家長輩總喜愛以麻油雞、豬蹄膀並加入大量麻油、米酒烹調後，給媳婦產後補氣、產奶，但婦女產後不宜吃太油，易攝取過多熱量。建議像是麻油雞，可改用山藥跟雞肉一起燉煮，能補充大量的蛋白質，幫助產後傷口癒合，增加泌乳量。