氣象局：明稍回溫 後天漸轉乾冷

2019-03-08 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



受強烈大陸冷氣團與華南雲雨區影響，今天仍是濕濕冷冷的天氣。中央氣象局指出，今天強烈大陸冷氣團已稍微減弱，但因降雨的關係，感受不到明顯回溫，明天冷氣團再減弱，各地會稍微回升1-2度，但下周日鋒面通過，緊接著大陸冷氣團南下又會再降溫；全台也會持續下雨到周日。

氣象局預報員劉人瑋指出，因華南雨區持續影響，全台會一路降雨到下周日（10日），加上有鋒面通過，西半部地區跟東北部地區降雨更明顯，可能有短暫陣雨跟雷雨，或是局部大雨出現的狀況。

今天全台平地人工測站最低溫出現在梧棲，僅11度。劉人瑋說，這波最冷的天氣已經過去，明天各地會稍微回溫，明天北部高溫約20、21度，中部高溫約26度，南部高溫約29度；下周日鋒面通過緊接著大陸冷氣團南下，又會再降溫，但天氣會漸漸從濕冷轉向乾冷。

劉人瑋說，下一波大陸冷氣團偏向乾冷，因此下周一隨著大陸冷氣團南下後，天氣會逐漸好轉，僅剩下東半部、北部山區有短暫陣雨，西半部大致會由短暫陣雨轉成多雲的天氣，約莫從中午過後漸漸放晴，轉為好天氣，下周二、周三大致全台也都是這樣的好天氣，僅西半部受輻射冷卻效應影響，日夜溫差大。