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影／比特犬傷人頻傳 受害者要求管理規範

2019-03-08 09:41聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

比特犬傷人事件頻傳，時代力量立委徐永明上午舉行危險犬隻管制與飼主責任相關議題記者會，請來受害者喬小姐敘述案件發生過程，她怒批飼主說出：「養比特犬就是要來咬狗」這樣不負責任的心態，要求農委會積極解決兇猛犬類的管理與繁殖限制，並讓飼主負擔更多法律責任。

比特犬傷人事件頻傳，時代力量立委徐永明（左二）上午舉行危險犬隻管制與飼主責任相關...
比特犬傷人事件頻傳，時代力量立委徐永明（左二）上午舉行危險犬隻管制與飼主責任相關議題記者會，請來受害者喬小姐（左）敘述案件發生過程。記者許正宏／攝影
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比特犬傷人事件頻傳，時代力量立委徐永明（左二）上午舉行危險犬隻管制與飼主責任相關...
比特犬傷人事件頻傳，時代力量立委徐永明（左二）上午舉行危險犬隻管制與飼主責任相關議題記者會，請來受害者喬小姐（左）敘述案件發生過程。記者許正宏／攝影
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比特犬傷人事件頻傳，時代力量立委徐永明（中）上午舉行危險犬隻管制與飼主責任相關議...
比特犬傷人事件頻傳，時代力量立委徐永明（中）上午舉行危險犬隻管制與飼主責任相關議題記者會，請來受害者喬小姐（左）敘述案件發生過程。記者許正宏／攝影
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農委會徐永明
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