作息不正常 30歲男患帶狀疱疹痛到無法入睡

2019-03-08 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名30歲陳先生平時作息不正常，日前發現右腰長了一堆水泡，且痛又癢彷彿被人拿針刺感覺，痛到晚上無法入睡，經醫師確診為帶狀疱疹。圖／衛生福利部桃園醫院提供 分享 facebook 桃園市一名30歲陳先生，平時作息不正常，日前發現右腰長了一堆水泡，且痛又癢，彷彿被人拿針刺感覺，痛到晚上無法入睡，經醫師確診為帶狀疱疹，也就是俗稱「皮蛇」，是水痘帶狀疱疹病毒活化引起的皮膚病，院方呼籲，應把握治療黃金72小時時間，接受抗病毒藥物治療，可有效抑制病毒增殖縮短病程。

衛生福利部桃園醫院護理師陳俞瑄指出，隨著近年來生活節奏加快，不少人生活作息不正常，導致免疫力下降，帶狀疱疹容易乘虛而入，帶狀疱疹主要致病原因為水痘帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster Virus；簡稱VZV）活化引起的皮膚疾病，過去曾得過水痘的患者，痊癒後病毒會潛伏於神經節裡，當人體免疫機能降低時，病毒恐再度被活化。

陳俞瑄表示，帶狀疱疹高風險族群主要為年齡老化、慢性疾病、免疫功能不足等，但年輕人生活習慣不佳、常熬夜或生活壓力過大，也容易罹患帶狀疱疹，多好發於胸部、腰及腹部等身體軀幹部位，病毒會沿著神經分布蔓延，若長在臉上及眼睛周圍，有可能造成顏面神經麻痺、聽力受損或結膜炎、角膜炎甚至失明等嚴重併發症。

陳俞瑄指出，帶狀疱疹發病初期會全身倦怠、發燒等類似感冒症狀及身體一側抽痛或酸麻，2至3天後皮膚出現發紅、及一群延著身體單側體神經節的水泡，伴隨如針刺般的神經痛，2至4星期內水泡逐漸乾燥結痂脫落，神經痛的情形會逐漸緩解，但年紀愈大、抵抗力越差的病人，容易轉變帶狀疱疹後神經痛併發症。

陳俞瑄表示，若民眾發生後72小時內接受抗病毒藥物治療，可有效抑制病毒增殖縮短病程，或服用消炎止痛藥來減輕神經痛，此外水泡不可抓破，以免潰爛、留疤，如水泡不慎弄破，請皮膚科醫師開立抗生素藥膏。