親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日本殺人來電？東京老人詐騙的「Apo電強盜」

85億元差點掰了！失業男彩券失而復得中頭獎

作息不正常 30歲男患帶狀疱疹痛到無法入睡

2019-03-08 09:29聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市一名30歲陳先生平時作息不正常，日前發現右腰長了一堆水泡，且痛又癢彷彿被人...
桃園市一名30歲陳先生平時作息不正常，日前發現右腰長了一堆水泡，且痛又癢彷彿被人拿針刺感覺，痛到晚上無法入睡，經醫師確診為帶狀疱疹。圖／衛生福利部桃園醫院提供
分享
桃園市一名30歲陳先生，平時作息不正常，日前發現右腰長了一堆水泡，且痛又癢，彷彿被人拿針刺感覺，痛到晚上無法入睡，經醫師確診為帶狀疱疹，也就是俗稱「皮蛇」，是水痘帶狀疱疹病毒活化引起的皮膚病，院方呼籲，應把握治療黃金72小時時間，接受抗病毒藥物治療，可有效抑制病毒增殖縮短病程。

衛生福利部桃園醫院護理師陳俞瑄指出，隨著近年來生活節奏加快，不少人生活作息不正常，導致免疫力下降，帶狀疱疹容易乘虛而入，帶狀疱疹主要致病原因為水痘帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster Virus；簡稱VZV）活化引起的皮膚疾病，過去曾得過水痘的患者，痊癒後病毒會潛伏於神經節裡，當人體免疫機能降低時，病毒恐再度被活化。

陳俞瑄表示，帶狀疱疹高風險族群主要為年齡老化、慢性疾病、免疫功能不足等，但年輕人生活習慣不佳、常熬夜或生活壓力過大，也容易罹患帶狀疱疹，多好發於胸部、腰及腹部等身體軀幹部位，病毒會沿著神經分布蔓延，若長在臉上及眼睛周圍，有可能造成顏面神經麻痺、聽力受損或結膜炎、角膜炎甚至失明等嚴重併發症。

陳俞瑄指出，帶狀疱疹發病初期會全身倦怠、發燒等類似感冒症狀及身體一側抽痛或酸麻，2至3天後皮膚出現發紅、及一群延著身體單側體神經節的水泡，伴隨如針刺般的神經痛，2至4星期內水泡逐漸乾燥結痂脫落，神經痛的情形會逐漸緩解，但年紀愈大、抵抗力越差的病人，容易轉變帶狀疱疹後神經痛併發症。

陳俞瑄表示，若民眾發生後72小時內接受抗病毒藥物治療，可有效抑制病毒增殖縮短病程，或服用消炎止痛藥來減輕神經痛，此外水泡不可抓破，以免潰爛、留疤，如水泡不慎弄破，請皮膚科醫師開立抗生素藥膏。

陳俞瑄提醒，發病時要充分休息、均衡飲食，多攝取維他命B來幫助神經修護，建議可自費施打帶狀疱疹疫苗，壓制體內病毒、減少病毒活化，保持良好的生活習慣，包含均衡飲食、養成運動習慣、規律作息來提升免疫力，避免帶狀疱疹找上門。

桃園市一名30歲陳先生平時作息不正常，日前發現右腰長了一堆水泡，且痛又癢彷彿被人...
桃園市一名30歲陳先生平時作息不正常，日前發現右腰長了一堆水泡，且痛又癢彷彿被人拿針刺感覺，痛到晚上無法入睡，經醫師確診為帶狀疱疹。圖／衛生福利部桃園醫院提供
分享

患者
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

昨罕見下「泥雨」 彭啟明：汙染物與雲雨交互作用

2019-03-08 08:05

全台繼續濕冷…北部空曠地區下探10度 高山恐下雪

2019-03-08 05:45

一生奉獻台灣畢耀遠神父離世 病榻喊「哇係台灣郎」

2019-03-08 09:16

合歡山飄雪了！ 雪迷開心直播高呼「是雪花冰」

2019-03-08 10:12

南台灣最美教堂 畢神父與美籍畫家鮑博攜手藝術傳主愛

2019-03-08 10:01

影／比特犬傷人頻傳 受害者要求管理規範

2019-03-08 09:41

醫奉獎得主若瑟醫院創辦人 荷蘭神父畢耀遠過世

2019-03-08 07:52

今明回溫有限 吳德榮：下周一起氣溫漸升轉乾

2019-03-08 07:43

「3.8」麻糬拜土地公求財「黏錢」！三家傳統名店橫掃IG

2019-03-08 02:14

麻疹又一例 男搭機飛美被傳染

2019-03-08 00:24

專家觀點／寧靜殺手卵巢癌 無痛腫瘤常忽略

2019-03-08 00:24

6歲以下死因複審 納兒少法

2019-03-08 00:20

我的經驗／陳筠芝化身「機大王」 畫下抗癌日記

2019-03-08 00:19

健康你我他／台北市區賞花 輕鬆健走

2019-03-08 00:19

堵非洲豬瘟 泰國旅客手提行李將全面檢查

2019-03-08 00:09

乳癌不要拖 1期治癒率百分百

2019-03-07 23:58

影／台灣海洋保育區為何名存實亡？ 他一語道破

2019-03-07 23:36

北基宜漁業資源保護區調查 學者點名蘇澳可以撤了

2019-03-07 23:35

影／大雨下不停 中橫公路太魯閣口晚間零星落石

2019-03-07 22:03

胃功能失調易腹疼、飽脹 研究：抗憂鬱藥可助治病

2019-03-07 21:26

桃機滑行道破損 台虎航班降落延後75分鐘

2019-03-07 20:36

探討人與自然科技關係 國美館辦展覽

2019-03-07 20:12

中國豬肉品又驗出非洲豬瘟 累計已30例

2019-03-07 20:10

白色櫻花落下像飄雪！雪霸霧社櫻王開滿 這2周看剛好

2019-03-07 20:04

確定不是在沾空氣嗎？日本話題商品「透明醬油」味道是…

2019-03-07 19:30

麥當勞悄推限量「時尚黑紙袋」？ 員工驚呼不知情

2019-03-07 19:27

感謝老天！春雨可解春耕旱象 石門水庫1天減供30萬噸

2019-03-07 19:19

維護兒少權益 公媒法草案保障兒少節目時數

2019-03-07 19:19

女性的宿命！？ 更年期後心血管疾病死亡率增倍

2019-03-07 18:29

臉部平權國道馬拉松周日登場 74名顏損者展現自我

2019-03-07 18:21

北捷運量將迎100億人次 里程碑一次看

2019-03-07 18:03

選舉優先？提案立委沒出席 兒少法修法再議

2019-03-07 17:36

影／出席100億旅次代言活動 學姐：北捷是回憶一部分

2019-03-07 17:30

醫界建議HPV疫苗醫院接種 國健署前署長：餓得不顧形象

2019-03-07 17:28

國五怎麼接蘇花改？ 高公局點出4大難題

2019-03-07 17:11

石門水庫水位跌破228公尺 降雨後水位逐漸回升

2019-03-07 17:11

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

2019-03-07 17:09

來台旅客破千萬觀光收入卻大減？ 他爆3大隱憂

2019-03-07 16:22

又傳麻疹個案 男子搭機至美遭感染

2019-03-07 16:17
看更多

熱門文章

志玲姐姐腰臀線超級性感 是芭比娃娃真人版嗎

2019-03-07 11:30

不必等旅展搶餐券！這9家飯店自助餐5折起

2019-03-07 10:46

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

2019-03-07 17:09

石門水庫水位跌破228公尺 降雨後水位逐漸回升

2019-03-07 17:11

超坑人會計 扣日薪竟用月薪除以「工作天」

2019-03-07 15:24

快搭！北捷將破百億人次 幸運兒可免費搭乘1年

2019-03-07 15:45

90%人不知道！早餐吃雞蛋有5大好處 會變瘦、不變笨

2019-03-07 12:26

感謝老天！春雨可解春耕旱象 石門水庫1天減供30萬噸

2019-03-07 19:19

澳洲來回2萬有找！華航初春輕旅行便宜機票3月8日開搶

2019-03-07 18:45

一生奉獻台灣畢耀遠神父離世 病榻喊「哇係台灣郎」

2019-03-08 09:16

昨罕見下「泥雨」 彭啟明：汙染物與雲雨交互作用

2019-03-08 08:05

排隊4小時也要買！ 韓「人氣歌謠三明治」今開賣

2019-03-07 15:16

國五怎麼接蘇花改？ 高公局點出4大難題

2019-03-07 17:11

38婦女節優惠╱全聯哈根達斯199元、頂好限店送百元券

2019-03-07 21:12

麥當勞悄推限量「時尚黑紙袋」？ 員工驚呼不知情

2019-03-07 19:27

表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座

2019-03-07 15:30

你的小飛象跑出來了！影城獨家玩偶萌翻少女尖叫

2019-03-07 15:19

全台繼續濕冷…北部空曠地區下探10度 高山恐下雪

2019-03-08 05:45

油價預測搶先看！國際減產台灣下周汽油恐漲1.1元

2019-03-07 11:47

她小孩生病臨時請假 主管：要當助理就不要請假

2019-03-07 16:57

「全台最美車站」多良車站 3/11起關閉3個月整修

2019-03-07 14:02

「3.8」麻糬拜土地公求財「黏錢」！三家傳統名店橫掃IG

2019-03-08 02:14

影／大雨下不停 中橫公路太魯閣口晚間零星落石

2019-03-07 22:03

白色櫻花落下像飄雪！雪霸霧社櫻王開滿 這2周看剛好

2019-03-07 20:04

醫界建議HPV疫苗醫院接種 國健署前署長：餓得不顧形象

2019-03-07 17:28

射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57

每日星座運勢／水瓶利用好運擴人脈 財富回收時刻

2019-03-08 00:00

今明回溫有限 吳德榮：下周一起氣溫漸升轉乾

2019-03-08 07:43

影／因為有這一群人 大法螺住在潮境很安全

2019-03-07 22:36

桃機滑行道破損 台虎航班降落延後75分鐘

2019-03-07 20:36

北基宜漁業資源保護區調查 學者點名蘇澳可以撤了

2019-03-07 23:35

電動機車買氣激增 經部：補助擬再加碼且提前

2019-03-07 11:58

科技部攬才成效差 陳良基坦言：台灣薪水太低

2019-03-07 10:50

她罹早期乳癌不敢化療 10年後乳房潰爛流血才就醫

2019-03-07 14:58

來台旅客破千萬觀光收入卻大減？ 他爆3大隱憂

2019-03-07 16:22

北捷運量將迎100億人次 里程碑一次看

2019-03-07 18:03

女性的宿命！？ 更年期後心血管疾病死亡率增倍

2019-03-07 18:29

又傳麻疹個案 男子搭機至美遭感染

2019-03-07 16:17

女性同行送肉盤！首間乾式熟成牛越式火鍋　滿額抽龍蝦

2019-03-07 21:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top