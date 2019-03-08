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昨罕見下「泥雨」 彭啟明：汙染物與雲雨交互作用

2019-03-08 08:05聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局說，今天華南水氣持續移入，各地都容易有斷斷續續的降雨。本報資料照片
中央氣象局說，今天華南水氣持續移入，各地都容易有斷斷續續的降雨。本報資料照片
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天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，周末兩天雖不會再出現前兩天的低溫，但水氣可能再增強，要留意雨勢，下周一逐步減弱，下周二轉晴。

彭啟明在臉書說，最冷的時間點已經過去，預計北部今天中午的高溫約15-16度仍偏濕冷，周末低溫會回到14-16度，白天高溫會到17-20度還是下雨，但至少不會那麼冷。中南部沿海空曠低溫也有跌到11-13度，多數地方還有14-16度，沒像北部那麼低溫，但濕冷感覺仍很明顯，

他說，周末有可能發展出中小尺對流雲系，有較大雨勢發生，戶外活動勢必受到影響。大致上下周一仍有陣雨，但會減弱，下周二起將逐步轉晴，不過要留意東北風可能增強，北部低溫可能下看13-14度，中南部留意輻射冷卻，不過是偏乾冷的天氣。

彭啟明指出，只是下周四、五可能又有鋒面雲系東移，有機會回到類似春雨綿綿的天氣類型，此時預測變動性高，下周再來觀察。

昨天雖然下著雨，但接近中午時北部許多地方空氣品質轉差，至出現紅害。彭啟明說這情況非常特殊，主要是台灣過去幾天兩股系統，中低層的水氣從中國南方廣西廣東福建東移，帶來持續性的降雨，但低層有較乾東北風，在昨天夾雜著大量高濃度汙染物，遇到雲雨，被雨除的程度較少，汙染物濃度還是偏高，隨後逐步往南移，還好雨除發揮效用，中南部沒有再惡化。

他說，這種濕冷髒的空氣的確較少見，主要是空氣汙染物與雲雨的交互作用，但個案比較少，大家今天可以觀察，如果有積水是否較髒。

低溫彭啟明
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