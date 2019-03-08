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今明回溫有限 吳德榮：下周一起氣溫漸升轉乾

2019-03-08 07:43聯合報 記者雷光涵╱即時報導

強烈大陸冷氣團來襲，各地最低溫多出現在昨晚，地勢較高的新北富貴角、五股10.3度、新竹新豐10.3度；台北市12.1度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今白天起至明天冷空氣雖然逐漸減弱，但因雲多降雨、氣溫回升很緩慢，北台灣仍感濕冷、其他地區也偏涼微冷。下周一起氣溫漸升，西半部轉乾。

吳德榮說，濕冷多雨的型態持續至下周日（10日），一波波的降雨，時大時小，有時也會發展雷雨胞而伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等的劇烈天氣。降雨範圍時有變化，大部分影響中部以北，有時會擴展至全台。今晨截至5時累積雨量圖顯示，各地皆有降雨，中部以北較明顯，尤其在山區，累積降雨，對北部及中部的水庫多少有些幫助的。

溫度方面，今、明冷空氣減弱，但氣溫升慢，下周日鋒面及冷空氣再南下，北台灣氣溫略降、持續濕冷、其他地區偏涼微冷。下周一白天起氣溫漸升，西半部轉乾，山區及花東有局部短暫雨；下周二各地多雲時晴，白天明顯回暖、清晨因「輻射冷卻」氣溫仍低，日夜溫差大。下周三水氣略增，各地多雲時晴，午後山區及東半部有局部短暫雨的機率。下周四各地雲量增多，有局部短暫降雨。

中央氣象局表示，昨晚到今天清晨是強烈大陸冷氣團影響我們最明顯的時刻，今晨台南以北、宜蘭、花蓮低溫實際觀測到的低溫僅11到14度間，北部少數區域氣溫僅10度左右，台東及高雄也僅15至17度，屏東19度附近，白天回溫有限，中部以北及宜蘭、花蓮氣溫多在20度以下，南部及台東約22至25度，提醒大家外出別忘了多加件衣物。

氣象局說，除了氣溫低以外，華南水氣持續移入，各地都容易有斷斷續續的降雨，中部以北及東北部降雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，僅南部空檔較多，外出別忘了攜帶雨具；若水氣及氣溫配合得宜，3000公尺以上的高山有下雪的機會。

中央氣象局表示，昨晚到今天清晨是強烈大陸冷氣團影響我們最明顯的時刻。本報資料照片
中央氣象局表示，昨晚到今天清晨是強烈大陸冷氣團影響我們最明顯的時刻。本報資料照片
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冷氣團低溫吳德榮
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