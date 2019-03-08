「3.8」麻糬拜土地公求財「黏錢」！三家傳統名店橫掃IG

2019-03-08 02:14 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



相傳白胖Q彈的麻糬（尤其是花生口味？），是土地公愛吃的食物！

你知道拜土地公用「麻糬」的意義，象徵著希望能「黏錢運來」的好兆頭嗎？

有熱心的網友通報吃貨小編，拜土地公別忘了去買一盒麻糬。原來，2019年3月8日適逢農曆2月2日，許多民眾會選擇在這天祭拜土地公，準備傳統美食麻糬當供品的用意，則是取其可「黏錢」、帶來好財運的象徵（另一說是黏住土地公鬍鬚帶來財運），期許今年財源廣進。另也有麻糬可用來拜月老（取其黏住愛情的意義）的傳說，也不外乎求一個好兆頭。

其實每年還有好幾個參拜土地公的時機，這時傳統麻糬店麻糬攤總是大排長龍，現在為大家介紹三家在IG跟臉書傳得火熱的傳統口味麻糬名店名攤，看看麻糬Q軟柔綿的模樣，延伸拉長時展現的曲線超療癒，用來拜神很有誠心，拜完後又能大快朵頤！

激似干貝的麻糬，光看就很舒心。圖/中崙粿仔伯 提供 分享 facebook 店家販售包餡麻糬、雙糕潤、芋頭粿、紅豆粿、長條麻糬等多種豐富商品。圖/中崙粿仔伯 提供 分享 facebook 激似干貝的麻糬，光看就很舒心。圖/中崙粿仔伯 提供 分享 facebook

中崙粿仔伯「干貝麻糬」超療癒橫掃IG

「原來是干貝啊！我還以為是麻糬呢」。

這家「中崙粿仔伯」是台南老店，由於推出外型激似干貝的麻糬，在社群網站上引起轟動，麻糬白胖排列的模樣，許多網友一拿到商品就會忍不住拍照上傳分享，相關照片一度橫掃IG，整齊的畫面實在療癒舒心。

店家表示，清明、端午節、中秋，逢年過節都是麻糬生意很好的時候，很多人會買麻糬來拜土地公，愛吃麻糬的粉絲則評論，這款干貝型麻糬「口感很紮實」、「Q彈有勁」，吃的時候再沾上花生芝麻拌粉，香甜而不膩口。

除了這款干貝沾粉麻糬之外，另外，店家還有包餡麻糬、雙糕潤、芋頭粿、紅豆粿、長條麻糬等豐富商品，光看圖就讓人垂涎三尺。營業時間與購買資訊可上官方粉絲專頁：https://goo.gl/995szo。

「西螺祖傳麻糬大王」自民國55年就推著攤車在雲林販售。圖/西螺祖傳麻糬大王提供 分享 facebook

包餡麻糬有紅豆、花生、芝麻口味。圖/西螺祖傳麻糬大王提供 分享 facebook

圓圓扁扁的片狀麻糬正是走懷舊復古風。圖/西螺祖傳麻糬大王提供 分享 facebook

西螺祖傳麻糬大王 傳統風懷舊的滋味

小編是傳統口味麻糬的愛好者，從小只要看到有著玻璃櫥窗的賣麻糬沾花生粉的小攤，總要趕上去買一份解饞，這家網友介紹的「西螺祖傳麻糬大王」，圓圓扁扁的片狀麻糬正是走懷舊復古風，根據店家表示，「西螺祖傳麻糬大王」自民國55年就推著攤車在雲林一帶販售，每逢初二或十六都有很多客人來買現做麻糬拜土地公。

網友表示，「西螺祖傳麻糬大王」招牌麻糬DIY好吃有趣，打開盒子看到麻糬層層疊疊的模樣，一口拉起一個送入口中，可以慢慢享受，一個人就吃得很滿足。店家也有販售包餡麻糬，如台灣萬丹紅豆、嚴選花生、芝麻、每天現做現炒料無法久放。目前「西螺祖傳麻糬大王」除了雲林創始店，台北、高雄有分店，中部地區也有攤車服務，詳細營業時間地點可上官方粉專查詢：https://goo.gl/uGSSJm。

「不老客家麻糬」是松江路排隊名攤。圖/不老客家麻糬提供 分享 facebook 「不老客家麻糬」是松江路排隊名攤。圖/不老客家麻糬提供 分享 facebook 「不老客家麻糬」是松江路排隊名攤。圖/不老客家麻糬提供 分享 facebook

行天宮「不老客家麻糬」超夯排隊名店

如果你到行天宮附近，看到一群人沿著巷子大排長龍等著買麻糬，不用懷疑就是小編要為大家介紹的「不老客家麻糬」，社群網站早已有許多麻糬迷推薦分享過，可是松江路上不可錯過的排隊名店。

這攤「不老客家麻糬」因大顆飽滿CP值高，在網路上早就被愛好者口耳相傳，店家一共販售6種口味，原味、椰香、花生、紅豆、芋頭、芝麻，因為現包現做加上大排長龍，要吃到得等上一段時間很平常的事。

讓死忠粉絲們願意回購且耐心排隊的原因，不外乎是超犯規的豐滿餡料和好吃外皮，在嘴裡交織後口口都滿足，網友評論「不老客家麻糬」，好吃不甜且會爆餡，內餡香而不油膩，外皮也很Q彈，值得回味。避免撲空遺憾，可上粉絲專頁查詢店家公休日以及營業時間：https://goo.gl/aXPPff。