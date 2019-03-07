影／台灣海洋保育區為何名存實亡？ 他一語道破

2019-03-07 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



根據漁業署官網指出，台灣在40年前，就針對特定漁業生物種類列為保護對象，10個縣市政府根據漁業法，在沿海劃了28處水產動植物繁殖保育區，保育水域面積達6500餘公頃，全台有這麼多保育區，但資源卻還是往下掉，怎麼回事？中研院生物多樣性研究中心兼任研究員邵廣昭一語道破，「不取締等於是空的，誰怕你？」

邵廣昭說，2、30年前，沿近海枯竭得很厲害，漁業署為了復育資源，鼓勵縣市政府在沿海劃保育區，這些保育區可能是地方政府建議，或漁民建議就劃了，沒有學術界參與也沒調查。

十年前漁業署委託他調查，他發現有的劃到陸上，必須重新定位，有的連要保育的物種都找不到，他提出一些建議，但多數縣市政府根本不理「忠告」。

去年，漁業署重啟保育區資源盤整，完成北基宜7個保育區調查，望海巷潮境保育區最讓他們驚豔，是保育區的模範生，但其他區的資源量都在掉，這表示管理政策不夠嚴，限制不夠多，「不取締等於是空的，誰怕你？」