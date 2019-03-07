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影／台灣海洋保育區為何名存實亡？ 他一語道破

2019-03-07 23:36聯合報 記者吳淑君╱即時報導

根據漁業署官網指出，台灣在40年前，就針對特定漁業生物種類列為保護對象，10個縣市政府根據漁業法，在沿海劃了28處水產動植物繁殖保育區，保育水域面積達6500餘公頃，全台有這麼多保育區，但資源卻還是往下掉，怎麼回事？中研院生物多樣性研究中心兼任研究員邵廣昭一語道破，「不取締等於是空的，誰怕你？」

邵廣昭說，2、30年前，沿近海枯竭得很厲害，漁業署為了復育資源，鼓勵縣市政府在沿海劃保育區，這些保育區可能是地方政府建議，或漁民建議就劃了，沒有學術界參與也沒調查。

十年前漁業署委託他調查，他發現有的劃到陸上，必須重新定位，有的連要保育的物種都找不到，他提出一些建議，但多數縣市政府根本不理「忠告」。

去年，漁業署重啟保育區資源盤整，完成北基宜7個保育區調查，望海巷潮境保育區最讓他們驚豔，是保育區的模範生，但其他區的資源量都在掉，這表示管理政策不夠嚴，限制不夠多，「不取締等於是空的，誰怕你？」

邵廣昭說，棲地全面禁採是最好的管理，但是台灣這種保育區幾乎沒有，除了核三廠進水口的海洋保護區，但它不在28個保育區內，劃這個保育區不是為復育，而是為核三廠安全，這裡沒有過度捕撈，沒有過度生態旅遊打擾，是魚類的伊甸園，潮境保育區也慢慢跟上了。

10個縣市，在沿海劃了28處水產動植物繁殖保育區，很多都沒聽過。圖／翻攝漁業署官...
10個縣市，在沿海劃了28處水產動植物繁殖保育區，很多都沒聽過。圖／翻攝漁業署官網
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邵廣昭說，棲地全面禁採是最好的管理，但是台灣這種保育區幾乎沒有，除了核三廠進水口...
邵廣昭說，棲地全面禁採是最好的管理，但是台灣這種保育區幾乎沒有，除了核三廠進水口的海洋保護區，但它不在28個保育區內。記者吳淑君／攝影
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漁業署核三廠漁民
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