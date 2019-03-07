北基宜漁業資源保護區調查 學者點名蘇澳可以撤了

2019-03-07 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



中央研究院生物多樣性研究中心兼任研究員邵廣昭團隊，去年針對北基宜7個漁業資源保護區進行調查，成效最好的是成立才2年多的基隆望海巷潮境保育區，魚類的物種數、個體數與生物量，是其他保育區的二至五倍以上，最差的是蘇澳保育區，根本可以撤了。

這7個保育區分別是萬里，基隆，潮境，瑞芳，貢寮，頭城，蘇澳，研究員和當地民眾訪談，許多人只知有潮境保育區，其他幾乎都不知道，沒聽過，7個保育區調查結果如下。

萬里保育區在野柳地質公園內，保育九孔，龍蝦，海膽和石花菜，這裡有人員管理，禁止遊客靠近潮間帶，但潮間帶以下的生物資源卻非常匱乏，推測是當地海產店林立，潛水打魚興盛，研究團隊曾在夜間看到漁民從地質公園外下水，潛入保育區內捕魚，保育區內漁獵活動應該管制。

基隆保育區把基隆沿海20公里都劃入，是七個保育區中最大，保育九孔，魩仔，龍蝦，他們集中在外木山，到大武崙一帶水域調查，此處為漁槍射魚採捕聖地，常見民眾聚集打魚，無視保育區規範，管理機關應重新評估劃設小區塊範圍，禁制任何形式漁獵行為。

望海巷潮境保育區，105年成立，15公頃，是七個保育區中最小的，本區嚴格禁止任何方式採捕，保育效果極佳，也只有這裡有大法螺穩定紀錄，建議繼續維持執法強度，做為海洋保育的典範。

瑞芳保育區位於深澳岬角，保育對象九孔，龍蝦，大法螺，珊瑚等，境內有象鼻岩，遊客很多，這裡也是著名的潛水打魚聖地，調查團隊在調查期間常見射魚或採捕龍蝦的漁民，建議確實執法，嚴禁潛水捕捉生物歪風。

貢寮保育區位於卯澳灣內，保育對象九孔，龍蝦，海膽，生物資源豐富，龍蝦數量7區中最多的，且有海大推廣海洋生物放流，生態保育及在地人士參與，對生物資源保育有正面影響，調查期間仍有零星漁民持魚槍在捉魚，建議確實執法。

頭城保育區位於網元魚坊與番薯寮漁港外圍海域，保育九孔，紫菜，龍蝦等，地處偏遠，人煙稀少，調查中，研究團隊發現有民眾持漁槍潛水獵魚，甚至有漁民在附近架設流刺網，對沿岸生物資源潛在造成極大威脅，建議確實執法。