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麻疹又一例 男搭機飛美被傳染

2019-03-08 00:24聯合報 記者劉嘉韻／台北報導

染麻疹男子機艙座位關係圖。 圖／疾管署提供
染麻疹男子機艙座位關係圖。 圖／疾管署提供
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衛福部疾管署昨天公布國內又添1例本土麻疹確診病例，為北部30多歲男子，疑在搭乘2月11日長榮航空BR028飛往舊金山時，遭同機菲律賓籍旅客傳染，返國後開始出疹，經檢驗昨確診，為今年首例因搭機染麻疹個案。

疾管署統計，今年國內累計28例麻疹確定病例，15例國內感染，其中8例為境外感染病例的接觸者；另13例為境外移入病例，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例；出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及探親各3例。

疾管署副署長羅一鈞說，經調查，美國上月20日通報一名菲籍旅客確診麻疹，該旅客發病後曾搭機由菲律賓馬尼拉出發，在台北桃園搭乘長榮航空BR028班機轉機前往舊金山，本次確診個案不僅與該名菲籍旅客搭乘同班機，座位僅隔2排，研判搭機過程接觸該名過境外籍旅客感染；所幸該男子症狀緩解，正居家隔離中。

羅一鈞說，目前已掌握該名男子相關接觸者共222人，將持續監測至本月25日，該男子在可傳染期間曾逛新竹「竹東夜市」，提醒民眾如於上述時段至該場所活動務必提高警覺，自主健康管理18天至3月20日，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

全球麻疹疫情自去年起持續上升，我國鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國及越南為多。歐洲地區以烏克蘭疫情最為嚴峻；美洲以委內瑞拉及巴西病例數最多，由於日本麻疹疫情嚴峻，我國也將日本麻疹旅遊疫情建議等級將提升至「注意」（Watch）。

羅一鈞表示，國人熱愛旅遊的日本，去年有482萬人前往，但近期麻疹疫情持續增溫，今年截至上月24日已累計258例，為近10年同期最高，病例數以國人常去的大阪府最多，其次為三重縣。

基於當地可能具傳染風險，美國已於上月底提升日本的麻疹旅遊疫情建議等級，我國疾管署也跟進，即日起提升日本麻疹旅遊疫情建議等級為第一級注意（Watch），提醒注意，提醒遵守當地一般預防措施；也請民眾赴日旅遊前須確認自身麻疹疫苗接種情況或是否具麻疹免疫力。

麻疹疫情菲律賓舊金山印尼
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