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胃功能失調易腹疼、飽脹 研究：抗憂鬱藥可助治病

2019-03-07 21:26香港01 記者張嘉敏／攝影

中大醫學院一項最新研究證實，低劑量三環抗抑鬱藥「米帕明」有助改善難治性胃功能失調...
中大醫學院一項最新研究證實，低劑量三環抗抑鬱藥「米帕明」有助改善難治性胃功能失調。中大醫學院提供圖片
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患上胃功能失調的病人，常於餐後感到上腹疼痛、飽脹等不適情況；而部分患者對改善胃酸分泌、腸胃蠕動等藥物無效，故病情多數會持續多年，對患者造成困擾。

香港中文大學醫學院最新的研究證實，低劑量的三環抗抑鬱藥有助改善胃功能失調，有逾六稱成參與研究的患者對療效表示滿意。不過，研究人員建議治療時僅使用低劑量，減輕藥物副作用。

現時全港估計約有73萬名胃功能失調患者，當中50萬名為難治性患者。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授胡志遠解釋，難治性胃功能失調多由壓力、焦慮等引起，對用藥促進腸胃蠕動能力、減少胃酸分泌等一線治療無效。

為證實用三環抗抑鬱藥物的治療功效，團隊將107名難治性胃功能失調的患者，分為兩組。當中一組接受低劑量的三環抗抑鬱藥物「米帕明」治療，於12周內以問卷方式測量八種消化不良的症狀，包括上腹疼痛、灼熱、餐後飽脹、噁心等，並評估他們對藥物副作用的情況。當中63.6%接受「米帕明」治療的人對治療感滿意。結果顯示，低劑量的「米帕明」有效控制消化不良症狀，並紓緩焦慮情緒。

小部分人或現副作用　僅建議使用低劑量

中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科副研究員張佩坤稱，由於少部分病人於服用三環抗抑鬱藥時會出現副作用，包括口乾、便秘、視力模糊等，故他們建議治療時僅使用低劑量，並經過適當評估後由醫生監督下使用。而臨床心理學家陳雅文稱，因情緒健康影響生理健康發展，故一但患者發覺腸胃問題持續，而未能找出病因，可尋求情緒健康專業人士的意見。

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