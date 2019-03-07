桃機滑行道破損 台虎航班降落延後75分鐘

2019-03-07 20:36 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



台灣虎航班機。（非當事班機）圖／聯合報系資料照 分享 facebook

接連下雨造成桃園機場EC滑行道破洞搶修，7日下午台灣虎航的班機降落後暫時無法滑行，一度轉入貨機坪準備用接駁車接運旅客進航廈通關，評估地面作業安全期間滑行道搶修完成重新開放，最後用拖車把航機拖到原訂停放的客機坪讓旅客下機，前後延誤了75分鐘。

外傳是台虎航機降落後滑過頭，才必須用拖車拖進客機停機坪。台灣虎航及桃園機場相關單位都鄭重否認，強調是航機降落後剛好碰到滑行道封閉搶修，臨時調度過程中出現延誤。

據了解，桃園機場連接南北機坪的EC滑行道，7日下午4時12分有碎石塊出現，航務處派員檢查發現滑行道出現破損，為了維護航機安全，緊急封閉搶修。4時15分台灣虎航從日本函館飛往桃園機場的IT-237班機從北跑道降落，原本預訂停在南側B3停機坪，受EC滑行道封閉搶修影響，必須繞遠路從W2滑行道才能抵達。

台虎這架飛機後段預計接飛前往南韓釜山的IT-606航班，釜山機場有宵禁限制，為了趕時間，台虎臨時申請IT-237停放貨機坪512，並調派接駁車接運旅客下機進入航廈通關。就在相關單位清空512及鄰近511兩個貨機坪，評估地勤作業安全性時，封閉搶修的EC滑行道於5時10分重新開放，相關人員決定IT-237仍舊回到B3機坪下客，隨即由拖車拖行，5時30分把台虎航機拖進B3機坪靠空橋下客。

據了解，同一時段也有其他航空公司的班機從北跑道降落，滑行較遠的距離經由W2滑行道至南側停機坪下客，台虎的航班為了趕時間往返調度，反而多花了1個多小時。

事件後桃園機場公司決定，8日上午召集各航空公司、地勤公司開會討論，釐清各項作業規範，確保不會再發生類似事件。