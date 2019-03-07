探討人與自然科技關係 國美館辦展覽

2019-03-07 20:12 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



國立台灣美術館今年的科技藝術展中，參展作品〈流動〉探討人與科技與自然間的互動。（photo by 國立台灣美術館） 分享 facebook 6位西班牙藝術家來台參展！今年度國際科技藝術展將於9日開展，國立台灣美術館館長林志明表示，此次榮幸能與西班牙合作，並有多達6位西班牙藝術家共襄盛舉，此次展覽名為〈後數位人類紀〉，要探討在數位時代下，人類與科技、地球之間的關係與影響。

林志明表示，國美館每年都會舉辦科技藝術展，但此次特殊的是與西班牙馬德里現代數位科技影音藝術節（MADATAC）合作，並有來自台灣及西班牙共12位藝術家參展。他也感謝這些藝術家，即使環境再坎坷，仍努力創作，此次展覽能成功舉辦，最大功勞不在美術館，而是他們。

策展人邱誌勇指出，今年展覽名為〈後數位人類紀〉，結合「數位」與「人類」兩個概念，要探討在數位時代下，人類的生活經驗有何種改變？其作品又對地球的面貌產生了甚麼影響？而參展作品可分為生活景況、自身探究、外在環境3大主題，觀眾可與作品進行互動。期望此種方式可讓民眾重新認識世界，並探討在生活中的虛虛實實。

參展藝術家之一的李柏廷回憶，他過去在荷蘭擔任駐村藝術家時，曾在博物館看到小朋友用3D軟件系統設計屬於自己的玩具，讓他十分驚訝，也讓他開始思考人類與科技間的關係。

而此次參展作品〈流動〉是透過植物與土壤發電，在看似日常生活的景緻，探討人與科技與自然間的互動。李柏廷說，作品還在成長中，隨時都可能產生變化，屆時請觀眾拭目以待。

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