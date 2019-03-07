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女性的宿命！？ 更年期後心血管疾病死亡率增倍

2019-03-07 18:29聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

心血管疾病是現代人的惡夢，根據衛福部統計，106年死因統計中，心臟病奪得女性死因的第二位，若加上心血管疾病等，如腦中風、高血壓，每年心血管疾病奪走2萬4000多名女性的性命。從研究數據來看，女性更年期後，沒了荷爾蒙的保護，使血管彈性變差，因心血管疾病死亡的機率每5歲就增加近1倍，資深女性千萬別輕忽。

別以為心血管疾病是男性專屬的疾病，女性發生的機率也相當高。不過，女性發生的方式與男性有所不同，以心臟病而言，女性發生心臟病的症狀時，女性會出現噁心、手麻、呼吸不順及背痛等非典型症狀，不同於男性胸悶的典型症狀，所以常被誤以為是太過勞累而輕忽。

依據106年成人預防保健服務利用者的檢查結果指出，女性在55歲後，有高血壓者高達37.8%、高血脂25.6％、高血糖16.2％，有任2種者15.4％，3種皆有者2.5％，這些都是影響更年期後婦女健康的重要因素，更導致更年期後婦女成為心血管疾病的高風險族群。

衛福部國健署也提出5招幫助更年期女性遠離心血管疾病：

・第一招／健康飲食

三餐八分飽，想喝含糖飲料時可用白開水取代，以增加身體代謝，且晚餐過後與睡覺前這段時間少吃宵夜，多吃高鈣深綠色蔬菜及高鈣豆製品、適量水果及天然未加工食物，可避免骨質疏鬆；平日食用低油、低糖、低鹽及高纖的飲食，以清蒸、涼拌、燉等取代油炸烹調方式。

・第二招／規律運動

每週達到150分鐘的中等身體活動，例如健走(每周5次、每天30分鐘，可從每天運動15分鐘開始，再逐漸延長)；也可以就近運用社區公園、運動中心等，從事各項體能活動，例如伸展操、太極拳、跳韻律舞等運動。

・第三招／向菸說不

不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加罹患中風的風險，可利用國民健康署提供的免付費戒菸專線0800-636363，或洽各縣市衛生局、所接受戒菸諮詢服務。

・第四招／定期篩檢

國民健康署提供免費的成人預防保健服務（40歲以上未滿65歲的民眾，每3年提供1次；65歲以上者每年提供1次），及早發現心臟病相關危險因子（高血壓、高血糖及高血脂），及早介入治療。

・第五招／正確用藥

已有三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性疾病患者，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

女性更年期後，沒了荷爾蒙的保護，使血管彈性變差，因心血管疾病死亡的機率每5歲就增...
女性更年期後，沒了荷爾蒙的保護，使血管彈性變差，因心血管疾病死亡的機率每5歲就增加近1倍。圖／本報資料照片
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