臉部平權國道馬拉松周日登場 74名顏損者展現自我

2019-03-07 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



連續舉辦25年的台北國道馬拉松，去年首度以「臉部平權」為號召，獲跑友熱烈回響，今年中華民國路跑協會與陽光基金會再攜手舉辦「2019臉部平權運動台北國道馬拉松」，將於周日登場，除聽障奧運羽球金牌球后范榮玉挑戰半馬，另有74名燒傷顏損者及其家屬、多名逾60歲口腔患者參賽，鼓勵大家勇於打破框架，從心看見每個外表下的無限可能。

今年台北國道馬拉松有8040人報名參加，陽光基金會今舉辦賽前記者會，臉部平權代言人Selina任家萱驚喜現身，Selina更以傷友身分分享路跑經驗，提醒大家要做足事前訓練準備，路跑當天也要留意散熱，堅信邁向前的每一步都是為自己而跑，好好享受沿途風光，還有跟自我對話的過程。

出生時因罹患崔契爾柯林斯症候群，范榮玉五官從小與別人不一樣，范榮玉說，以前比賽只想著趕著下場，懼怕眾人的目光，但她現在在場上找到舞台，盡情表現自己，鼓勵大家雖無法完全不在意他人的評價，但最重要的還是自己怎麼看待自己。

陽光基金會董事長楊瑞永表示，顏損者在求學及就業過程，常遭人以貌取人或言語霸凌等不公平對待，為此基金會持續宣傳臉部平權理念，呼籲大家用心看見且尊重每個獨一無二的價值。陽光基金會也加入際臉部平權聯盟，未來陽光基金會將與世界顏損服務組織，聯手推動臉部平權。

今年賽事有72名陽光選手（燒傷及顏損朋友24人、口友27人、家屬21人），將以選手身分跑上國道，為助陽光選手們順利無痛完賽，基金會還特地為陽光選手們賽前進行訓練計畫，並在3/10賽事當天於陽光基金會攤位區內將有專業治療師提供選手賽後修復伸展教學、及身體組成分析等服務。