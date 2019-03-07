麥當勞悄推限量「時尚黑紙袋」？ 員工驚呼不知情

2019-03-07 19:27 聯合新聞網 綜合報導



有網友在「爆怨公社」貼出麥當勞新款「黑色紙袋」後掀起熱議。圖擷自爆怨公社 分享 facebook

麥當勞身為速食店龍頭，幾乎沒有人沒吃過。不過今（7）日深夜有網友就在臉書社團「爆怨公社」張貼幾張「麥當勞黑色紙袋」的照片，第一次見到的他好奇自己是否太晚發現了，不過大部分網友都驚呼沒見過，「昨天買還是舊的啊」、「我剛買也是棕色紙袋」，就連身為員工的網友也驚訝「不清楚」。

原PO在「爆怨公社」貼出新款紙袋的照片，只見外觀不但從舊版的土黃色換成黑色，紙袋上的金黃色M型標誌也更加明顯。此文一出，這波「麥當勞紙袋」之謎在網路上掀起熱烈討論，許多網友對於新款的黑色質感紙袋在哪裡販售感到相當好奇。

對此，大部分網友看了直呼「第一次看到」，紛紛留言「黑色的好時尚」、「在哪裡買的啊？身為黑色控想收集」、「今天買還是一般牛皮紙袋呀」、「我昨天買兩次不同間都沒有黑色的」、「沒看過耶！太久沒吃麥當勞了」。

黑色紙袋的「身世」眾說紛紜，有專業網友跳出來說明，「這是麥當勞之前限量版的紙袋，旗艦店重新裝修完開幕時也是用這個，用完就換回來了」。也有網友現身說法「在高雄夢時代（的麥當勞），我一月份買的時候就已經換黑色袋了」、「沒有換袋子，這是目前只有自助式點餐機的店家才有」。還有網友指出是「依餐點分的」，一般套餐是原紙袋，只有特定的「極選系列」才是黑紙袋，不過原PO回應，他是在得來速點單點薯條就拿到這款袋子，並非點特定餐點。