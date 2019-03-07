選舉優先？提案立委沒出席 兒少法修法再議

2019-03-07 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



立法院初審「兒童及少年福利與權益保障法」40案修正草案，卻因不少提案立委沒出席，召委只好宣布保留並擇期再審。 情境照。本報資料照片 分享 facebook 兒虐事件頻傳，朝野共識將兒少相關修法列為本會期優先法案，但立法院今初審「兒童及少年福利與權益保障法」40案修正草案，卻因不少提案立委沒出席，召委只好宣布保留並擇期再審。少部分通過的則有新增6歲以下兒童死因複審，主管機關需找出非自然死亡孩子的致死因素，再透過制度調整改善。

從肉圓爸事件開始兒虐案連環爆，引發社會怒火，立委紛紛跳出來喊修法。兒少法修正草案就有40案，不只含兒童死因複審制度入法，也包括建置兒少保護事件資料庫、托嬰中心加裝監視器及責任通報者應通報未通報加重罰鍰等。

立法院社環委員會今雖進行逐條審查，衛福部及教育部等主管機關也進行了文字修正建議，卻因不少提案立委未出席，召委徐志榮仍得宣布法案保留、擇期再審。散會時，有立委私下抱怨：「他們提案修法是當在做業績嗎？有提案就好了？」

不過，也有少部分法案初審通過，修法新增6歲以下兒童死亡原因個案複審制度，要求中央主管機關應建立幼兒死因回溯機制，並定期分析結果，以供兒少保護制度的修正方向。

衛福部國健署婦幼健康組長林宜靜說，兒童死因複審制度已於英國、澳洲、紐西蘭和日本施行，主要收集非自然死亡的孩子之個人、法院、保護服務機構及照顧者的資料，再經系統性的跨單位專業團隊討論，找出可預防的致死原因。

林宜靜說，兒童死因複審制度去年已於高雄、台中和花蓮三縣市試辦，目前已討論27例死亡案例，從中分析可調整的危險因子有：嬰兒趴睡猝死、母嬰同床不慎害孩子窒息、乘車沒有適合孩子的安全設計等，「未來均會加強宣導。」

至於托嬰中心加裝監視器，草案雖保留，但有共識。衛福部社家署長簡慧娟說，有鑑於2歲以下幼兒無反抗及反抗能力，加強證據保留並讓家長放心，托嬰中心未來應裝設監視錄影設備，其管理辦法等相關事項再由地方政府訂定。

此外，醫事人員、社工、老師、檢警、移民業務人員、戶政人員、村里幹事等責任通報人，當發現兒少有身心健康傷害均得通報地方政府。草案雖也被保留，但簡慧娟說，應通報未通報且無正當理由，罰鍰最高擬從3萬調至6萬元。

對於兒童死因複審入法，台灣兒科醫學會監事長、林口長庚醫院副院長黃璟隆相當樂見。他說，該院回溯過去12年，發現152名到院前心跳停止的孩子全數小於3歲，近五成發生於嬰兒，半數睡覺時死亡，且一成有不明原因外傷與病史，高度懷疑受虐致死。

黃璟隆認為，政府全面進行兒童死因回顧，就有機會知道安全制度、醫療制度要往哪個方向修正。