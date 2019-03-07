醫界建議HPV疫苗醫院接種 國健署前署長：餓得不顧形象

2019-03-07 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部國健署為防治子宮頸癌，去年底開始全面補助國一女生免費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，不過各界對於適當的接種地點有不同意見。中華民國醫師公會全聯會日前函文衛福部，建議公費HPV疫苗應在醫院接種、偏鄉才相對需要規劃校園接種，對此國健署前署長邱淑媞氣得在臉書痛批「醫界犧牲接種率」、「餓得不顧形象」。

醫師公會全聯會日前函文衛福部，指出HPV疫苗不像流感疫苗具有季節性、時效性，為使國中生能在自身體能狀況合宜下進行接種，建議接種方式應以「合約醫療院所接種」為原則，偏鄉、無醫師或診所較少的地區始才以正面表列的方式開放校園接種。

國健署前署長邱淑媞認為這個作法會犧牲接種率。她在臉書寫道「是什麼讓醫界淪為利益團體，提出犧牲接種率的訴求？」「哀，被餓到已經不顧形象的醫界」「當年辛苦分配預算，主政者能否站在人民這邊，或變成一種選舉分贓？」

醫師公會全聯會理事長邱泰源說，「打一支疫苗的注射費才100元，我不知道有什麼利益？」基層醫療體系本就在做預防保健與醫療工作，有醫師清楚介紹HPV疫苗、做好衛教工作，對國中少女與家長才是安全的事情，但也尊重縣市衛生局的規劃。

台灣癌症基金會執行長賴基銘則認為，校園施打可以避免掛一漏萬，是提高接種率的最好方法。只要打一針，應不需要高規格的醫院環境設備，因此支持醫護人員進到校園施打。