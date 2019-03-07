掌握患者病情變化 中榮AI人工智慧開花結果

2019-03-07 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中榮總結合東海大學、台灣人工智慧學校運用病患資料庫和該院的資訊系統，最近研發出一套運用人工智慧的「病情惡化預警系統」，可以根據風險分數掌握病房裡每一患者未來6至12小時的病況惡化風險度，並具有警示及提醒功能，可以輔助照護團隊即時提供適時且適當的醫療照護，提升病人安全。

院長許惠恒指出，這套系統運用資訊線上病人的心跳、血壓、呼吸、是否使用氧氣等的生命徵象最新資料，每小時擷取資料、即時運算，提供零時差的惡化風險係數，將運算結果統整在全部住院病人病房、醫師、護理的工作儀表板，可依目的不同，選取病房別或科別呈現。

醫護團隊可以從儀表板上看到最近48小時的風險分數變動趨勢，把握現況，也可以根據風險分數掌握未來6到12小時病況惡化風險度，且具有警示及提醒功能，輔助照護團隊即時提供適時且適當的醫療照護，提升病人安全，落實精準照護理念。

台中榮總去年選派4位醫師、2位護理師、4位工程師，參加台灣人工智慧學校為期18週的密集培訓，團隊運用該院過去10年、4萬個病人，共10萬次的住院資料，從急診到入院期間，所有監測的血壓、心跳、血氧、體溫、意識狀態、入住科別等資訊，透過人工智慧的運算、傳統統計分析等，針對非預期死亡、急救、或需轉加護病房照護的風險，完成普通病房住院病人的病情惡化風險係數預測規則，然後結合物聯網概念，即時收集線上病人最新資料，經過統整，將病情惡化風險係數建立在儀表板上。輔助照護團隊提供適時、適當的醫療照護，提升病人安全。