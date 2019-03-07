國五怎麼接蘇花改？ 高公局點出4大難題

2019-03-07 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台北經宜蘭到花蓮，下國道五號蘇澳交流道，要接蘇花改，因要繞到蘇澳市區才能上，造成交通瓶頸，連假塞爆，地方爭取交通部，讓國五直接接上蘇花改，不是解決了嗎？

但看似容易，不過，高速公路局今天在立法院點出四大難題：

第一是環團抗爭、第二是銜接位置、第三是兩條道路的容量與設計差異大、第四是直接銜接將造成東澳端無法負荷。

就兩條道路規格不同，如何相容的問題，高速公路局規劃組長陳宏仁指出，國五頭城到蘇澳段是雙向4車道的高速公路，設計速率為120KPH，蘇花改定位為一條「安全、可靠的公路」，設置雙向2車道，設計速率為60KPH，道路容量與設計速率差異大，一旦銜接，有行車安全之虞。

另外，銜接位置可能會經過地質敏感區，涉及環評，加上銜接處是在那段？也是難題，同時，直接銜接後，因為從大的交通容量減為低交通容量，尤其是東澳端T字路口，將無法負荷。