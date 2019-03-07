一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

2019-03-07 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



強烈大陸冷氣團來了，全台有雨，北台今晚到明晨下探10度，濕濕冷冷的天氣究竟還有多久？

中央氣象局臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局稍早貼文指出，要下到周一。

氣象局說，華南雲雨區以及鋒面造成的水氣雖不致於造成狂下雨，有小喘息的空間，但一直要到下周一(11日)，才會因為大陸冷氣團後頭下來的乾空氣，開始撥雲見日、開始轉乾。

今天(7日)降雨和降溫兩者一起進行，越晚越冷；今晚間到明晨，又濕又冷，也是這波冷空氣最冷的時候。

周六(9日)白天雨勢有些緩和，不代表天氣就此好轉。下午之後、特別晚上，又開始有下一波集中的雨勢來報到，這波降雨會比較激烈，伴隨一些強對流、雷雨發生，從海峽開始靠近，先外島、中部以北、東北部，而後南部和東半部其他地區，都會感受到降雨。

周六晚上到下周日(10日)這一段雨勢過去後，會受到另一個冷空氣影響，冷空氣帶來乾乾冷冷的空氣，這幾天濕答答的天氣暫時告一段落，但外套還不能收；下周一(11日)晚上到下周二(12日)清晨，水氣少的時候雲少，輻射冷卻之下，還是很冷。